Este ano

Prefeitura já realizou mais de 1.500 atendimentos nos serviços voltados a pessoa em situação de rua

24/09/2022

A população em situação de rua da Capital conta com um suporte importante fornecido pela Prefeitura de João Pessoa. São os serviços especializados que ofertam apoio e proteção social, de saúde e assistencial: Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop) e o Serviço Especializado em Abordagem Social (Ruartes). De forma contínua ou emergencial, essas duas ações, realizadas pelas equipes da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), já realizaram, só este ano, 1.586 atendimentos.

De acordo com os registros do Centro Pop I, desde o início do ano, foram realizados 863 atendimentos, sendo seis reinserções familiares e nove retornos à cidade de origem. No Centro Pop II, foram registrados 157 atendimentos, sendo 46 reinserções familiares e seis retornos à cidade de origem. Já o Ruartes registrou 566 abordagens sociais, resultando em duas reinserções familiares e seis retornos.

Os serviços são de responsabilidade da proteção social especial de média complexidade (Psemc) e estão disponíveis para os diferentes tipos de público. O Centro Pop I, que atende pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência, disponibiliza um espaço para manutenção da higiene pessoal e de alimentação. Diariamente, são disponibilizadas 50 refeições para o café da manhã e 110 almoços.

Já o Centro Pop II funciona 24h e atende as ações do plano de combate à Covid-19, dentro de um conjunto de medidas para reduzir os riscos de contágio e garantir isolamento social as pessoas em situação de rua. O local também faz encaminhamento dos usuários a rede de serviços do município, por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e Centro de Referência de Assistência Social (Cras), que contam com a parceria do Consultório de Ruas e os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) para encaminhamentos de saúde; Casa da Cidadania; cartórios de registro civil e outros serviços intersetoriais.

“No geral, os serviços para população em situação de rua têm a finalidade de assegurar atendimento e atividades direcionadas para o reordenamento de vida, emancipação e autonomia dos beneficiários. Esse trabalho é realizado na perspectiva de acesso aos bens e serviços públicos, de fortalecimento de vínculos interpessoais e/ou familiares e comunitário, que oportunizem a construção de novos projetos de vida”, explicou a coordenadora da Proteção Social Especial de Média Complexidade de João Pessoa, Katiana Cavalcante.

Uma das pessoas acolhidas pelo Centro Pop foi Camila Gomes, que vivia em situação de rua no Centro da Capital. “Eu precisava de ajuda e fui muito bem recebida no Centro, desde o primeiro momento. Eu estava em um momento perdida, não me reconhecia, estava maltratada mentalmente. Mas como mulher trans, tive o privilégio de ficar no quarto feminino e encontrar profissionais que me ajudaram a retomar minha identidade”, contou.

Além do serviço de acolhimento da Sedhuc, Camila também foi inserida no serviço do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) e encaminhada para o Hospital Clementino Fraga, para consultas médicas. “Aos poucos fui voltando a me cuidar, me harmonizando e me reconhecendo. E o que eu posso dizer é que os serviços da Prefeitura funcionam, prestam a atenção completa a quem realmente quer mudar de vida. Somos incentivados a seguir em frente, nos ajudam a ser reinseridos na sociedade”, compartilhou. E deixou um alerta: “As pessoas em situação de rua merecem uma atenção de saúde mental, é muto necessário. Somos pessoas com histórias familiares, traumas e vivencias que merecem cuidados”.

Todos esses atendimentos as pessoas em situação de rua acontecem de forma intersetorial entre os serviços das casas de acolhidas adulto I e II; Creas I, II, III e IV; Casa de Passagem do Idoso; Pronto Atendimento em Saúde Mental (Pasm); hospitais da rede pública; consultório de rua; maternidade; regulação itinerante; Caps; cartório; Casa da Cidadania; Cadúnico; comunidades terapêuticas; Programa Saúde da Família (PSF); Secretaria Municipal de Habitação Social (Semhab); e o Balcão de Direitos, ofertado pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes).

Porta de entrada – O programa Ruartes é a principal porta de entrada para as pessoas em situação de rua ou em vulnerabilidade social, atendendo crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e famílias, que estão em espaços públicos e/ou grandes concentrações, utilizando desses locais como moradia, obtenção de renda ou sobrevivência. O serviço também presta assistência em casos de violações dos direitos. Esse trabalho é realizado de forma contínua, por meio de abordagens sociais, busca ativa, identificação e mapeamento de vulnerabilidade.

Informações – O Centro Pop I fica localizado na rua Treze de Maio, n° 508, no Centro. Os usuários chegam por encaminhamento de outros serviços ou por demanda espontânea, quando eles procuram o local diretamente. Os números para contato são 3214-7881 e 98650-5887. O Ruartes é localizado no mesmo endereço e disponibiliza os números 3214-3709 e 98783-4303 para contato.

Já o Centro Pop II funciona como lar temporário, onde os usuários podem ficar por até 14 dias, recebendo toda a assistência necessária. São disponibilizadas 25 vagas, sendo cinco femininas e 20 masculinas. Os usuários devem ser encaminhados pelo Ruartes ou pelo Centro Pop I. Os números para contato são 3214-1042 e 9 8800-6999.