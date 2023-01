Fórum Nacional de Governadores oferece forças de segurança para conter atos golpistas

Compartilhe















O Fórum Nacional de Governadores colocou as Forças de Segurança Pública à disposição do Governo Federal para impedir os atos de terrorismo e vandalismo na Esplanada dos Ministérios e na Praça dos Três Poderes, em Brasília, neste domingo (8). A reunião de emergência ocorreu logo após o início dos ataques e contou com a participação do governador João Azevêdo (PSB).

Participando agora de reunião extraordinária do Fórum Nacional dos Governadores. Estamos colocando as forças de segurança dos estados à disposição do Ministro da Justiça, Flávio Dino, para apoiar a restauração da normalidade no Distrito Federal, postou o governador da Paraíba.

O Fórum Nacional de Governadores também emitiu uma nota de repúdio aos atos antidemocráticos na área central de Brasília, “condenando quaisquer atitudes violentas e posturas irresponsáveis que ponham em risco a integridade do estado democrático de direito”.

Como presidente do Consórcio do Nordeste, João já havia emitido nota de repúdio aos atos terroristas contra os três poderes e oferecendo o envio de policiais dos estados da região para ajudar na recuperação da segurança em Brasília.

Leia a nota do Fórum de Governadores:

O Fórum Nacional de Governadores externa sua absoluta repulsa ao testemunhar os gravíssimos e inaceitáveis episódios registrados hoje no Distrito Federal, os quais revelam a invasão da Praça dos Três Poderes, seguida da ilegal vandalização das dependências do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal por manifestantes golpistas, irresignados com o resultado das eleições legitimamente encerradas no País, e publica a presente nota de apoio à democracia, condenando quaisquer atitudes violentas e posturas irresponsáveis que ponham em risco a integridade do estado democrático de direito.

As governadoras e os governadores brasileiros, colocando-se à disposição para o envio de forças militares estaduais destinadas a apoiar a situação de normalidade nacional, exigem a apuração das origens dessa movimentação absurda e a adoção de medidas enérgicas contra os extremistas e aqueles que permitiram, por negligência ou conveniência, tal situação, bem como a subsequente penalização de seus responsáveis.

