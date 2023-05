Neste sábado

Famílias participam do ‘Dia D’ de vacinação contra Covid-19, Influenza e suplementação de vitamina A

A manhã deste sábado (13) iniciou com a professora Suelenn Guedes protegendo a filha Beatriz Guedes, 2 anos, ao levá-la à Unidade de Saúde da Família (USF), do bairro do Bessa, para tomar as vacinas contra a Influenza e suplementação de Vitamina A. A mãe aproveitou o ‘Dia D’ de vacinação que acontece em 30 USFs e nas Policlínicas Municipais de Mandacaru, Jaguaribe, das Praias (em Tambaú), Cristo e Mangabeira.

“Em meio a tantos surtos de doenças e enfermidades as crianças estão com a imunidade cada vez mais fragilizada, principalmente a minha que veio de um processo pandêmico e ficou muito tempo dentro de casa sem ter muito contato com as coisas que toda criança tem para adquirir imunidade. Essa ação de hoje é importante para melhorarmos essa imunidade, para a produção de anticorpos. Digo para as outras famílias que venham, não tenham medo, a vacina não causa doença, pelo contrário, ela vai prevenir para que não tenhamos uma doença mais forte e que possa ser muito mais prejudicial à criança podendo até causar a morte”, disse Suelenn.

A diretora de Atenção à Saúde da Prefeitura de João Pessoa, Alline Grisi, reforçou o apelo da mãe da Beatriz Guedes convocando e falando da importância de vacinar as crianças.

“Estamos fazendo este chamamento importante, principalmente para os pais. Então, mamães e papais tragam as suas crianças nas Unidades Básicas de Saúde para que elas possam se vacinar. A vacina sempre foi o único meio de prevenção. Tragam as crianças para se vacinarem e tirem suas dúvidas. Hoje estamos em um quadro viral e essa vacina da influenza é importante para a prevenção principalmente das crianças que estão nos grupos prioritários. Então tragam seus filhos para que Possamos ajudar a completar a carteira de vacina e proteger seu filho”, falou Alline Grisi.

Vitamina A – A suplementação de vitamina A está sendo ofertado para crianças com idades até 4 anos, 11 meses e 29 dias. A carência de vitamina A pode causar diversas doenças nas crianças e prejudicar o desenvolvimento saudável. A suplementação dessa vitamina faz parte da assistência preventiva e dos cuidados básicos de saúde na rede municipal.

Para Influenza, a campanha nacional segue apenas para indivíduos que façam parte do grupo prioritário, que são: crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias); trabalhadores da saúde; gestantes; puérperas; professores do ensino básico e superior; povos indígenas; idosos com idade superior a 60 anos; profissionais das Forças de Segurança e Salvamento; profissionais das Forças Armadas; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; pessoas com deficiência permanente; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso; trabalhadores portuários; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade com mais de 18 anos de idade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

A terapeuta ocupacional Izana Lopes Fernandes Maia de Almeida faz questão de se prevenir da gripe todos os anos. “Eu trabalho na área da saúde a muito tempo então minha prioridade todos os anos é tomar a vacina contra a gripe. Eu só consigo ficar tranquila quando me vacino. Meus filhos e meu marido já se vacinaram. A prioridade lá em casa é proteger toda a família”, ressaltou.

O guia de turismo Marcelo Gomes, que faz parte do grupo prioritário com mais de 60 anos, também reforçou a importância desse gesto. “As pessoas precisam se conscientizar que tem que tomarem a vacina porque ela nos garante saúde. Evita que você fique gripado e acamado. É muito fácil de encontrarmos vacinas hoje nos postos de saúde e tudo de graça”, enfatizou.

Calendário de rotina – O ponto fixo localizado no Mangabeira Shopping, criado estrategicamente para garantir a assistência estará funcionado com os acessos para pedestres e drive-thru no período das 8h às 16h, com a oferta de todas as vacinas que fazem parte do calendário de rotina de crianças, adolescentes e adultos, além das vacinas das campanhas ativas, que protegem contra Covid-19 e Influenza. Neste ponto não haverá oferta do suplemento de vitamina A.

Vacinação antirrábica humana e a vacina dT – O Centro Municipal de Imunização, localizado no bairro da Torre, irá funcionar no período das 8h às 12h, exclusivamente para vacinação antirrábica humana e a vacina dT (difteria e tétano) para pessoas que tiveram alguma exposição para doença, com alguns tipos de acidentes, com perfurocortantes e no caso da antirrábica para pessoas que foram mordidas por cães e gatos não vacinados ou, ainda, por morcegos.

Covid-19 – As vacinas estão disponíveis para crianças a partir de seis meses de idade. A Pfizer Bivalente segue apenas para população acima de 18 anos de idade e pessoas imunocomprometidas, com deficiência permanente e comorbidades acima de 12 anos. Nestes casos, é necessário apresentar documentos comprobatórios, que precisará ficar uma via retida no local, no momento da vacinação.

Estão aptos para receber o imunizante da Pfizer Bivalente, usuários que tenham recebido pelo menos duas doses de vacinas monovalentes como esquema primário. O intervalo para doses de reforço com vacinas bivalentes: a partir de 4 meses da última dose de reforço monovalente ou última dose do esquema primário.

Saiba como será a programação de vacinação em João Pessoa neste sábado (13):

– Mangabeira Shopping

Adultos e crianças – Acesso para pedestres

Apenas adolescentes e adultos – Acesso pelo drive-thru

Imunizantes: Todos os imunizantes de cartão de vacina (calendário de rotina) e campanhas ativas, contra Influenza e Covid-19 para todos os públicos elegíveis a vacinação, a partir dos seis meses de idade. O imunizante da Pfizer Bivalente pode ser administrado para pessoas acima de 18 anos; Já a vacina que protege contra Influenza segue destinada apenas para pessoas que fazem parte do grupos prioritário.

(Neste ponto não haverá oferta do suplemento de vitamina A).

Horário: 8h às 16h.

– Centro de Imunização – sábado (13) e domingo (14)

Exclusivamente para vacinação antirrábica humana e a vacina dT (difteria e tétano) de urgência.

Pessoas que tiveram alguma exposição para doença, com alguns tipos de acidentes, com perfuro cortantes e no caso da antirrábica para pessoas que foram mordidas por cães e gatos não vacinados ou, ainda, por morcegos.

Horário: 8h às 12h.

