Ailma Ribeiro comanda Sabadinho Bom em homenagem às mulheres

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) segue, neste sábado (9), a sequência de apresentações em homenagem às mulheres durante o mês de março. Neste Sabadinho Bom, o comando da festa fica por conta da cantora Ailma Ribeiro, que vai levar um repertório eclético, que vai do choro ao baião. O Sabadinho Bom começa ao meio-dia, na Praça Rio Branco, centro da cidade.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, afirma que o Sabadinho Bom é uma experiência cultural e social fantástica desenvolvida pela Fundação, na Praça Rio Branco e, para ele, nada melhor do que homenagear as mulheres num ambiente festivo, mas também de empoderamento delas, sobretudo, no caso da música, da cultura.

“Nós resolvemos fazer uma homenagem durante todo o mês de março às mulheres, colocando em nosso palco artistas que lideram no campo da música e que são referência”, pontua. Com isso, segundo avalia, a Funjope presta uma justa homenagem às mulheres cantoras e também a todas as mulheres artistas de João Pessoa.

“O público tem dado uma resposta excelente a esse projeto. Nós temos levado mulheres que têm uma capacidade técnica e artística muito grande. Ailma faz parte dessa linhagem de musicistas e eu tenho certeza de que teremos um Sabadinho Bom muito especial”, acrescenta.

Para Ailma Ribeiro, o Sabadinho Bom é um lugar especial. “Fico feliz em poder tocar em um lugar tão importante para nós instrumentistas, principalmente no mês de março, no mês da mulher. Eu fico lisonjeada em poder participar e representar”, declara Ailma Ribeiro.

Ela conta que vai apresentar um repertório eclético, misturando choro, baião, forró e samba. A cantora ressalta ainda que, além da parte instrumental, sua apresentação também terá músicas cantadas.

Na lista estão alguns clássicos da música popular brasileira. Entre eles, estão Carioquinha, de Waldir Azevedo; Araponga, de Luiz Gonzaga; Vibrações, de Jacob do Bandolim; Quando chega o verão, de Dominguinhos.

Ailma Ribeiro, com seu cavaquinho, vai contar com um time luxuoso de músicos. Vinícius de Lucena no violão de 7 cordas, Rodrigo Amaral no pandeiro; Laídia Evangelista no bandolim e Gleivson Almeida no saxofone. O Sabadinho Bom terá ainda duas participações especiais, as cantoras Helayne Cristini e Luana Tavares.

“Minha expectativa é levar muita música para aquele público tão caloroso. Estou ansiosa para o show e, ainda mais, sendo um mês tão especial para nós mulheres”, completou Ailma Ribeiro.