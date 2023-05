Edital

Funjope divulga resultado da análise de mérito de quadrilhas juninas

25/05/2023 | 20:00 | 85

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), divulgou, nesta quinta-feira (25), o resultado da análise de mérito dos inscritos no edital de concessão de apoio às quadrilhas juninas, com incentivo do Fundo Municipal de Cultura (FMC). Ao todo, 19 grupos estão habilitados a receber o recurso que totaliza R$ 412 mil.

As inscrições habilitadas podem ser conferidas no link: https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=8050 e incluem as quadrilhas Fulô do Cerrado, Botijinha, Pindura Saia, Aconchego, Babado de Xita, Zé Monteiro, Lageiro Seco, Fogueirinha, Sucupira, Mangue Seco, Lampião, Tiko Show, Pó de Serra, Ubando, Só Risos, Sacode Poeira, Flor de Mandacaru, Paraíba e Sanfona Branca.

Os projetos contemplados deverão ser executados no período de 1º de junho a 28 de julho de 2023. Conforme o edital, o recurso será distribuído entre as quadrilhas juninas dos grupos A e B. No grupo A, serão até 10 propostas de R$ 25.000,00. No grupo B, até nove de R$ 18.000,00. Este ano, o Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa acontece no estacionamento do Estádio Almeidão, no bairro do Cristo Redentor. A iniciativa compõe o edital de chamada pública nº 60.005/2023.