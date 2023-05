Guarani x Santa Cruz e Brasil de Farroupilha x GE Glória: ONDE ASSISTIR AO VIVO Gauchão DIVISÃO DE ACESSO de 2023, HOJE (09/05), PALPITES

Futebol na TV ao vivo: a partida Guarani x Santa Cruz e Brasil de Farroupilha x GE Glória acontece HOJE (09/05) às 19 hs. O mandante da partida é o Guarani que busca a vitória em seus domínios. A partida á válida pelo Campeonato Gaúcho DIVISÃO DE ACESSO de 2023. A partida é aguardada com ansiedade pelos torcedores dos dois times.

Guarani x Santa Cruz e Brasil de Farroupilha x GE Glória

A Globo detém os direitos de transmissão do Campeonato Gaúcho na TV Aberta. A TV Globo, os canais SporTV, o Premiere transmitirão o estadual. No entanto, vale destacar que apenas o primeiro caso se trata de TV aberta. Fiquei sendo, fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos e confira jogos ao vivo, e os jogos de amanhã na TV.

ASSIM SENDO, As partidas do Campeonato Gaúcho serão transmitidas pelo Grupo Globo em quatro plataformas distintas: RBS TV, SporTV, Premiere e site do portal ‘ge’.

PALPITES ESCALAÇÕES DO GAUCHÃO DIVISÃO DE ACESSO 2023

19:00 EC Guarani 0 x 1 Santa Cruz – 20:00 Brasil de Farroupilha 2 x 0 GE Glória

Onde assistir Guarani x Santa Cruz e Brasil de Farroupilha x GE Glória é pelo Campeonato Gaúcho

O Campeonato Gaúcho será transmitido pelo Premiere. A DIVISÃO DE ACESSO NÃO.

Jogo

19:00 EC Guarani x Santa Cruz – 20:00 Brasil de Farroupilha x GE Glória

Canal Transmite? PREMIERE NÃO SPORTV não GLOBO NÃO Outros NÃO GE.com NÃO

Campeonato Gaúcho de 2023

A tabela do Campeonato Gaúcho 2023 já foi definida pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF). O Congresso Técnico foi realizado na sede da entidade e contou com representantes dos 12 clubes no fim de novembro. A primeira rodada está marcada para o dia 22 de janeiro.

Nessa fase, o Grêmio, atual campeão, estreia ABRINDO a rodada. O Inter ENCERRA A RODADA.

O Campeonato Gaúcho é dividido em duas divisões, a primeira é a Série A, que conta com os principais clubes do estado, e a segunda é a Divisão de Acesso, que é a Série B do campeonato gaúcho. A competição é disputada por 8 clubes e o campeão garante o acesso para a Série A do ano seguinte, enquanto os dois últimos colocados são rebaixados para as ligas regionais. A Divisão de Acesso acontece anualmente e tem um formato de turno e returno, com as quatro melhores equipes avançando para as semifinais e os dois finalistas conquistando o acesso.

GAUCHÃO DIVISÃO DE ACESSO

