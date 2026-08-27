Síndico é preso suspeito de tentar estuprar mulher em condomínio, em Campina Grande – Foto: Reprodução.

Um síndico de um condomínio foi preso suspeito de tentativa de estupro contra uma mulher em um edifício na cidade de Campina Grande, no Agreste da Paraíba, nesta quarta-feira (26). As informações foram confirmadas pela Polícia Civil.

A vítima acionou inicialmente a Polícia Militar relatando que havia sido importunada, de forma insistente, e tinha sido alvo de atos de cunho sexual, além de ter sido impedida de sair do edifício. Depois disso, a Polícia Civil foi acionada, o suspeito foi localizado e conduzido para a Central de Flagrantes em Campina Grande.

Na delegacia, a vítima e testemunhas prestaram depoimentos. O homem foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de estupro e está preso. Ele passou por audiência de custódia, onde teve a prisão foi mantida. Além disso, uma Medida Protetiva de Urgência também foi autorizada em favor da vítima.