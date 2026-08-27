Síndico é preso suspeito de tentar estuprar mulher em condomínio, em Campina Grande
Um síndico de um condomínio foi preso suspeito de tentativa de estupro contra uma mulher em um edifício na cidade de Campina Grande, no Agreste da Paraíba, nesta quarta-feira (26). As informações foram confirmadas pela Polícia Civil.
A vítima acionou inicialmente a Polícia Militar relatando que havia sido importunada, de forma insistente, e tinha sido alvo de atos de cunho sexual, além de ter sido impedida de sair do edifício. Depois disso, a Polícia Civil foi acionada, o suspeito foi localizado e conduzido para a Central de Flagrantes em Campina Grande.
Na delegacia, a vítima e testemunhas prestaram depoimentos. O homem foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de estupro e está preso. Ele passou por audiência de custódia, onde teve a prisão foi mantida. Além disso, uma Medida Protetiva de Urgência também foi autorizada em favor da vítima.