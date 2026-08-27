Leo Bezerra destaca arte como ferramenta de desenvolvimento na infância durante abertura do 6º Fapi

“Garantir o acesso à arte na primeira infância é fincar raízes profundas na terra para que os pequenos e pequenas possam colorir o céu com suas próprias pipas e sonhos”. A frase estava estampada no vídeo que abriu o 6º Festival de Arte na Primeira Infância (Fapi) da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec) de João Pessoa. O evento aconteceu na tarde desta quarta-feira (26), no Teatro Ariano Suassuna, do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PB), no bairro de Jaguaribe.

E as crianças responderam ao momento cultural com entusiasmo. Cantaram, dançaram e se apresentaram sendo incluídas em uma programação pensada para elas. Quem abriu o espetáculo foi o Grupo de Dança da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa, com coreografia montada pelo CMEI Roberta Tavares, sob a orientação de Beto Blec e Sônia Brasil. Depois, elas viraram espectadoras do número Palavra Cantada – Show dos brincantes.

Durante a abertura do Fapi, que este ano tem como tema ‘A Alegria de Ser Criança na Arte Brasileira: memórias, brincadeiras e cultura popular’, o prefeito Leo Bezerra destacou que o evento reafirma o compromisso da gestão municipal com uma educação infantil que valoriza a arte, a cultura, a criatividade e o protagonismo das crianças.

“O Festival de Arte na Primeira Infância, marcado pelas apresentações das crianças, reflete o compromisso com a educação e o desenvolvimento integral, fortalecido tanto pelo material didático quanto pelo aprendizado contínuo em nossas escolas e creches. Este é um dia especial para nossos servidores e para as crianças, que têm a oportunidade de sair do ambiente escolar para celebrar, brincar e compartilhar a cultura que assimilam diariamente”, falou o prefeito.

O gestor também exaltou que o evento está inserido numa política de valorização do ensino, colocada em prática a partir de 2021, com foco na transformação das unidades de ensino, com tecnologia, e pedagogia inovadora. “Estamos investindo em infraestrutura de qualidade, com salas climatizadas, ambientes de aprendizagem estruturados e tecnologias avançadas, como a robótica, que permitem que nossos alunos alcancem um preparo acadêmico superior. Assumimos o compromisso de reformar, até o final deste mandato, todas as nossas escolas e creches, garantindo salas de aula adequadas e equipadas para oferecer o melhor atendimento possível à nossa população”, concluiu Leo Bezerra.

Diversidade cultural – A secretária municipal de Educação e Cultura, América de Castro, argumentou que o Festival reitera a arte como uma linguagem constitutiva da infância, indispensável para que as crianças, desde bebês, expressem suas subjetividades e interajam criticamente com a diversidade cultural. “Este festival reafirma o nosso compromisso com uma educação infantil que valoriza a arte, a cultura, a criatividade e o protagonismo das crianças. É uma alegria proporcionar experiências tão significativas, que contribuem para o desenvolvimento integral e para uma infância mais feliz e cheia de possibilidades”, acrescentou.

Já a secretária executiva de Educação, Luciana Dias, observou que a arte é o estopim do aprendizado. “Com a arte, com as brincadeiras, a cultura popular junto, a criança aprende, vivencia. E nesse momento que ela vai pintando, dançando, cantando, se expressando, colocando para fora os seus sentimentos, vai gesticulando, verbalizando e perpassa por todo o seu corpóreo. É sempre uma efervescência de aprendizagem”, falou.

Projetos pedagógicos – Clévia Carvalho, professora doutora e diretora de Ensino, Gestão e Escola de Formação (Degef), evidenciou que o evento é a extensão do que acontece nas escolas o ano inteiro. “Combina e celebra o que as CMEIs têm feito do ponto de vista da valorização pedagógica, da arte e da cultura local. E no mês de setembro, especialmente, essas instituições de educação infantil do Município estão trabalhando com arte e com cultura, desenvolvendo projetos pedagógicos, sobretudo valorizando a arte que é feita nos territórios. E isso é um elemento muito importante de formação das crianças”, enfatizou.

A diretora do Departamento de Educação Infantil, professora doutora Maria Sonaly Machado de Lima, disse que essa vivência responde à urgência da experiência estética na primeira infância. “É um ecossistema rico que se entrelaça envolvendo crianças, brincadeiras e alegria. É uma jornada de formação estética, revisitando as infâncias que habitam dentro de cada um de nós”, colocou.