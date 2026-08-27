Nayana minimiza foto de Efraim com alvos do caso do INSS e defende interiorização da Saúde

Foto: Reprodução/Youtube

Candidata a vice-governadora na chapa de Efraim Filho (PL), Nayana Pontes (PL) minimizou, nesta quarta-feira (26), a repercussão de uma foto do senador em um evento na propriedade de um dos investigados no escândalo de fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O assunto foi abordado durante a Sabatina da CBN Paraíba.

Além da fotografia, o segundo suplente de Efraim, Erik Marinho, está entre os investigados no caso. Para Nayana, a imagem não é suficiente para estabelecer qualquer relação do senador com eventuais irregularidades; e que uma pessoa pode ser fotografada ao lado de alguém sem saber de eventuais práticas criminosas.

“Agora é fase de investigação. Aquela foto de Efraim não tem nada demais. Brasília, quem convive em Brasília sabe, aquele tipo de evento sempre tem, são pessoas que conversam sempre”, afirmou.

Esposa do deputado federal Cabo Gilberto (PL), um dos expoentes do bolsonarismo, a candidata foi questionada se costuma participar de encontros do mesmo tipo, com a presença de políticos e lobistas. Ela disse que conhece a dinâmica de Brasília, mas ressaltou que o casal não costuma participar daquele tipo de evento.

“Gilberto é incrível. Ele chega de manhã cedo ao Congresso e só sai à meia-noite. É de casa para o Congresso. Mas eu estou falando que isso acontece. Não acontece com a gente, mas a gente sabe que esse tipo de evento existe e que não quer dizer que sejam todos lobistas ou que estejam todos fazendo negócios”, comentou.

Escolha para a vice

Nayana também comentou a escolha de seu nome para compor a chapa de Efraim. Ela foi anunciada como candidata a vice-governadora apenas no dia da convenção, após Juliana Cunha Lima, esposa do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, recusar o convite.

Para Nayana, Juliana era uma forte opção, mas a escolha por seu nome não representa uma alternativa inferior.

“Obviamente que o nome de Juliana é um nome muito forte por ser a mulher do prefeito da segunda maior cidade da Paraíba, por ser uma mulher aguerrida, inteligente, mãe, mas acho que não ficou muito aquém de Juliana.”

Nayana afirmou que, embora não seja esposa de um prefeito, poderá exercer a mesma função que Juliana desempenharia na chapa. “Junto com Efraim posso fazer o que ela faria e vamos fazer muito mais pela Paraíba”, disse.

Interiorização da saúde

Na área de propostas, a candidata defendeu a interiorização dos serviços de saúde como uma das prioridades de eventual governo. O tema ganhou relevância após a pesquisa Quaest apontar a saúde como uma das principais preocupações do eleitorado paraibano.

Segundo Nayana, a concentração dos atendimentos em João Pessoa e Campina Grande sobrecarrega as duas maiores cidades do Estado.

“É um problema da Paraíba. Precisamos interiorizar o serviço da saúde porque, enquanto estiver da maneira que está, João Pessoa e Campina Grande vão ficar realmente com uma demanda maior do que suportam.”

Entre as metas citadas, está a redução do tempo de espera por consultas e exames. Nayana afirmou que o objetivo é evitar que pacientes aguardem mais de 30 dias por um especialista ou até seis meses por uma ressonância magnética.

A candidata também defendeu o uso de inteligência artificial como ferramenta para melhorar a gestão e agilizar o atendimento na rede pública de saúde.

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