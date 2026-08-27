Gasolina comum mantém menor preço de R$ 6,18 em comparação a pesquisa anterior realizada pelo Procon-JP

O menor preço da gasolina comum para pagamento à vista se mantém o mesmo desde a pesquisa anterior realizada pelo Procon-JP, com o litro oscilando entre R$ 6,18 (Elesbão – Água Fria) e R$ 6,54 (Almeida – Oitizeiro). Ainda em comparação com o levantamento da semana passada, um posto aumentou, 10 reduziram e 96 mantiveram o mesmo preço.

Para pagamento no crédito, a gasolina comum está com os preços sendo praticados entre R$ 6,25 (Expressão – Tambaú) e R$ 6,89 (Via Oeste – Alto do Mateus). O Procon-JP traz preços de 111 estabelecimentos coletados nesta terça-feira (25).

O produto aditivado manteve os mesmos preços nas duas pontas: R$ 6,25 (Postos Expressão Beira-Rio e Torre) e 6,89 (Maxi – Oitizeiro).No cartão, o preço oscila entre R$ 6,26 (Expressão – Tambaú) e R$ 6,95 (São José – Castelo Branco).

Álcool – Quanto ao álcool, o produto registra queda no menor preço em relação ao último dia 19, saindo de R$ 4,53 para R$ 4,49 (quatro postos), com o maior permanecendo em R$ 4,99 (Independência – Tambiá e Master Gás – Tambauzinho). Um posto aumentou, 11 reduziram e 95 mantiveram o preço.

S10 – O diesel S10 aumentou o menor preço, subido de R$ 6,39 para R$ 6,59 (cinco postos), com o maior se mantendo em R$ 7,39 (Select – Tambú). No cartão, o produto oscila entre R$ 6,69 (Big Tambaú) e R$ 7,45 (postos São José – Castelo Branco e Cruz das Armas). Quatro locais aumentaram, seis reduziram e 80 mantiveram o mesmo preço.

Diesel comum – Já o diesel comum mostra o menor preço caindo de R$ 6,39 para R$ 6,28 (PontoSim – Água Fria e Independência – Tambiá), com o maior se mantendo em R$ 7,07 (Costinha IV – Penha). No cartão oscila entre R$ 6,64 (Maxi – Oitizeiro) e R$ 6,89 (Opção – Distrito Industrial).

GNV – O Gás Natural Veicular (GNV) também manteve os mesmos preços nas duas pontas da pesquisa anterior, R$ 4,89 (Pichilau – Gauchinha e São José – Cruz das Armas) e R$ 4,99 (oito postos). No cartão está com o preço único de R$ 4,89 (São José – Cruz das Armas).

Mais baratos – O consumidor pode conferir os postos com os combustíveis mais baratos ao consultar a pesquisa de preços do Procon-JP em tabela que traz os locais divididos por zona da cidade. O levantamento mostra os preços coletados em todos os estabelecimentos para gasolina (comum e aditivada), álcool, diesel (S10 e comum) e GNV.

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