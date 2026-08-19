Lula pede voto para reeleição de Lucas Ribeiro e encerra indefinição sobre palanque na Paraíba

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O presidente Lula (PT) declarou apoio à reeleição do governador Lucas Ribeiro (PP) na Paraíba. Em vídeo publicado pelo governador nas redes sociais nesta terça-feira (18), Lula pede diretamente o voto dos paraibanos e destaca a parceria entre os governos federal e estadual.

“Tenho muito orgulho de tudo que estamos fazendo aqui na Paraíba. Estamos prontos para muito mais. Por isso, peço seu voto para a reeleição do companheiro e governador Lucas Ribeiro para a Paraíba seguir em frente. Vamos juntos”, afirmou o presidente.

O gesto coloca fim à indefinição sobre o palanque de Lula na disputa pelo Governo da Paraíba.

Inicialmente, Lucas e Cícero Lucena (MDB) economizavam em declarações sobre a eleição presidencial, uma estratégia para preservar espaço junto a diferentes segmentos do eleitorado bolsonarista, principalmente num cenário de possível segundo turno.

Lucas já havia sinalizado a mudança de postura na convenção que oficializou sua candidatura. Na ocasião, declarou apoio a Lula diante da militância dos partidos progressistas que integram sua aliança. O PT também está no arco de partidos que sustentam a candidatura à reeleição.

Apoio ao Senado mantido

Uma declaração de Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados, em apoiar a reeleição de Lula levantou especulações de que o presidente passasse a apoiar Nabor Wanderley, pai do deputado, na disputa ao Senado da Paraíba. A apoio, no entanto, passa pela reeleição do paraibano para a presidência da Casa em 2027.

O apoio de Lula na Paraíba em relação ao Senado, então, continua o mesmo. O presidente declarou apoio ao ex-governador João Azevêdo (PSB), que está na chapa de Lucas, e ao senador Veneziano (MDB), que disputa a reeleição na chapa de Cícero Lucena.

