Celest inscreve para cursos gratuitos de línguas estrangeiras e Libras a partir desta segunda-feira

O Centro Escolar Municipal de Línguas Estrangeiras (Celest), vinculado à Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec), inicia, nesta segunda-feira (21), as inscrições para 700 vagas do segundo semestre de 2025 dos cursos de idiomas de Inglês, Francês, Espanhol, Alemão e Linguagem Brasileira de Sinais (Libras). As aulas para este período estão previstas para começar no dia 11 de agosto.

As inscrições ocorrerão gratuitamente nas formas presencial e online. As informações podem ser conferidas no manual de inscrições disponibilizado através do link: https://sites.google.com/view/celestjoaopessoa/inscri%C3%A7%C3%B5es-2025-2.

Conforme o cronograma, a partir das 8h desta segunda-feira (21), serão atendidos os alunos do Ensino Fundamental II, a partir do 6º ano do Ensino Fundamental II, exclusivamente na forma presencial. Eles devem comparecer de segunda a sexta-feira na sede do Celest, localizado na Avenida Epitácio Pessoa. Já no dia 26, às 8h, será a vez dos servidores e professores do Município, bem como o público em geral, exclusivamente por meio online (https://sites.google.com/view/celestjoaopessoa/inscri%C3%A7%C3%B5es-2025-2).

“Todos os candidatos adultos necessitam informar um e-mail válido no ato da inscrição online, obrigatoriamente Gmail, para o preenchimento do formulário e recebimento da confirmação, caso contrário terá a inscrição invalidada. Se classificado, receberão um e-mail de convocação com informações sobre as datas para realização da matrícula”, destacou a diretora do Centro Escolar Municipal de Línguas Estrangeiras, Jéssica Holanda.

O Centro Escolar Municipal de Línguas Estrangeiras de João Pessoa abre vagas duas vezes por ano para preenchimento imediato nos níveis iniciais para idiomas e Libras. “Os cursos são totalmente gratuitos, divididos em seis semestres letivos. As aulas são semanais, presenciais, concentradas em um dia da semana, variando a duração de até duas horas e 30 minutos”, acrescentou Jéssica Holanda.

Professores da Rede Municipal de Ensino – Os profissionais de Educação devem comprovar o vínculo por meio da cópia do contracheque, ou declaração do setor devidamente assinada e carimbada pelo chefe imediato, além da seguinte documentação: CPF, RG ou documento oficial com foto, comprovante de residência e 1 foto 3×4. As vagas serão disponibilizadas nos cursos dos seguintes idiomas: Inglês, Espanhol, Francês, Libras e Alemão em nível inicial. Somente será possível realizar a inscrição na data de 26/07/2025 das 08h às 12h ou até o preenchimento das vagas imediatas e a quantidade prevista para a lista de espera, conforme as disposições gerais.

Servidores da Prefeitura de João Pessoa – A instituição dispõe de vagas para os servidores municipais. A inscrição acontecerá apenas no dia 26, no horário das 08h às 12h ou até o preenchimento das vagas imediatas e a quantidade prevista para a lista de espera. É preciso comprovar o vínculo por meio da cópia do contracheque ou declaração do setor devidamente assinada e carimbada pelo chefe imediato. O candidato deve ter concluído o Ensino Fundamental ou estar cursando o 6 º ano do Ensino Fundamental II. As vagas serão disponibilizadas nos cursos dos seguintes idiomas: Inglês, Espanhol, Francês, Libras e Alemão em nível inicial.

Público em geral – O Celest dispõe de vagas destinadas ao público adulto, maioresde18 anos, que tenham concluído ou estejam cursando ao menos o 6º ano do Ensino Fundamental II. As vagas são para os cursos de Espanhol, Francês, Inglês, Libras e Alemão, na fase inicial, amenos para quem tem conhecimento do idioma que deverá se inscrever para uma prova de nivelamento.

Serviço – O Celest está localizado na avenida Epitácio Pessoa, 1.840, no bairro dos Expedicionários. Mais informações através do telefone (83) 99604-4389 ou via e-mail: [email protected].

Inscrições

Modalidade presencial

Documentação comum para todos os alunos exigida no ato da matrícula:

Cópia do CPF do aluno

Cópia do CPF e RG do responsável

Cópia da identidade e certidão de nascimento do aluno

Comprovante de residência atualizado

Comprovante de escolaridade (declaração do ano vigente ou histórico escolar)

Uma foto 3×4

Modalidade Online – As inscrições online poderão ser feitas através do link https://sites.google.com/view/celestjoaopessoa/processo-seletivo-2025-1/inscri%C3%A7%C3%B5es-2025-1 e também será disponibilizado no site do Celest (https://sites.google.com/view/celestjoaopessoa/inicio)