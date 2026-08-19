IA aponta brasileiros que devem avançar às quartas de final da Libertadores 2026
Começam nesta terça-feira (18) os jogos de volta das oitavas de final da Libertadores 2026. Todos os confrontos chegam à decisão em aberto, já que nenhuma equipe conseguiu sair com vantagem nas partidas de ida. Entre os brasileiros, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol e Palmeiras seguem na briga por uma vaga nas quartas de final. Diante do equilíbrio, as inteligências artificiais (IAs) foram consultadas para projetar quem deve avançar no torneio.
O primeiro brasileiro a entrar em campo é o Fluminense, que enfrenta o Independiente Rivadavia nesta terça-feira, às 19h, no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza. Após o empate sem gols no Maracanã, a projeção aponta um ligeiro favoritismo para o Tricolor Carioca, embora a classificação possa ser decidida nos pênaltis.
Na quarta-feira (19), o Palmeiras visita o Cerro Porteño às 19h, em Assunção, após o empate em 1 a 1 no Allianz Parque. A projeção indica a classificação do Verdão, mas também por meio das cobranças de pênalti.
Também nesta quarta-feira, o Flamengo, atual campeão da Libertadores, recebe o Cruzeiro às 21h30, no Maracanã, depois do 1 a 1 no Mineirão . Para a inteligência artificial, o Rubro-Negro avança, tendo o fator casa e o poder ofensivo como principais diferenciais.
Mirassol e Corinthians fecham a rodada dos brasileiros na quinta-feira (20). O Mirassol visita a LDU às 19h, em Quito, após o empate em 1 a 1 no primeiro jogo.
A projeção aponta a classificação dos equatorianos, impulsionados pela altitude e pela força como mandantes.
Já o Corinthians recebe o Rosario Central às 21h30, na Neo Química Arena, após o 0 a 0 na Argentina. A IA prevê a classificação do Timão, apostando na força da equipe diante de sua torcida.
O duelo entre Tolima e Independiente del Valle foi o único que teve a partida de ida adiada devido ao terremoto que atingiu a Colômbia no dia 10 de agosto.
O primeiro confronto será disputado nesta terça-feira (18), às 21h30, em Ibagué, na Colômbia. Mesmo sem a realização do primeiro jogo, a projeção coloca o Independiente del Valle como favorito para avançar.
Confira os palpites da inteligência artificial para as oitavas da Libertadores:
- Fluminense x Independiente Rivadavia: Fluminense
- Universidad Católica x Estudiantes: Universidad Católica
- Platense x Coquimbo Unido: Coquimbo Unido
- Cerro Porteño x Palmeiras: Palmeiras
- Flamengo x Cruzeiro: Flamengo
- LDU x Mirassol: LDU
- Corinthians x Rosario Central: Corinthians
- Tolima x Independiente del Valle: Independiente del Valle
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