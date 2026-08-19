IA aponta brasileiros que devem avançar às quartas de final da Libertadores 2026

Começam nesta terça-feira (18) os jogos de volta das oitavas de final da Libertadores 2026. Todos os confrontos chegam à decisão em aberto, já que nenhuma equipe conseguiu sair com vantagem nas partidas de ida. Entre os brasileiros, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol e Palmeiras seguem na briga por uma vaga nas quartas de final. Diante do equilíbrio, as inteligências artificiais (IAs) foram consultadas para projetar quem deve avançar no torneio.

Entre os brasileiros, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol e Palmeiras seguem na briga por uma vaga nas quartas de final da Libertadores. (Divulgação)

O primeiro brasileiro a entrar em campo é o Fluminense, que enfrenta o Independiente Rivadavia nesta terça-feira, às 19h, no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza. Após o empate sem gols no Maracanã, a projeção aponta um ligeiro favoritismo para o Tricolor Carioca, embora a classificação possa ser decidida nos pênaltis.

Time posado em Fluminense x Independiente Rivadavia, pela Libertadores 2026. (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Na quarta-feira (19), o Palmeiras visita o Cerro Porteño às 19h, em Assunção, após o empate em 1 a 1 no Allianz Parque. A projeção indica a classificação do Verdão, mas também por meio das cobranças de pênalti.

Também nesta quarta-feira, o Flamengo, atual campeão da Libertadores, recebe o Cruzeiro às 21h30, no Maracanã, depois do 1 a 1 no Mineirão . Para a inteligência artificial, o Rubro-Negro avança, tendo o fator casa e o poder ofensivo como principais diferenciais.

Elenco Flamengo em Cruzeiro x Flamengo – Oitavas Libertadores. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Mirassol e Corinthians fecham a rodada dos brasileiros na quinta-feira (20). O Mirassol visita a LDU às 19h, em Quito, após o empate em 1 a 1 no primeiro jogo.

A projeção aponta a classificação dos equatorianos, impulsionados pela altitude e pela força como mandantes.

Já o Corinthians recebe o Rosario Central às 21h30, na Neo Química Arena, após o 0 a 0 na Argentina. A IA prevê a classificação do Timão, apostando na força da equipe diante de sua torcida.

Corinthians enfrenta o Rosario Central na Neo Química. (Foto: Agustin Marcarian /Reuters)

O duelo entre Tolima e Independiente del Valle foi o único que teve a partida de ida adiada devido ao terremoto que atingiu a Colômbia no dia 10 de agosto.

O primeiro confronto será disputado nesta terça-feira (18), às 21h30, em Ibagué, na Colômbia. Mesmo sem a realização do primeiro jogo, a projeção coloca o Independiente del Valle como favorito para avançar.

Confira os palpites da inteligência artificial para as oitavas da Libertadores:

Fluminense x Independiente Rivadavia: Fluminense

Universidad Católica x Estudiantes: Universidad Católica

Platense x Coquimbo Unido: Coquimbo Unido

Cerro Porteño x Palmeiras: Palmeiras

Flamengo x Cruzeiro: Flamengo

LDU x Mirassol: LDU

Corinthians x Rosario Central: Corinthians

Tolima x Independiente del Valle: Independiente del Valle

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