Após reunião, PT reafirma apoio a Lucas Ribeiro, mas faz ressalvas sobre escolha do vice

Grito dos Excluídos aconteceu no Centro de João Pessoa. Divulgação

A direção estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) reuniu sua executiva estadual nesta quinta-feira (6) para alinhar os últimos detalhes da ata eleitoral do partido e se posicionar sobre a escolha do vice na chapa do governador Lucas Ribeiro (PP).

Em nota oficial após o encontro, o partido reafirmou o apoio à candidatura do governador, mas defendeu a construção de um palanque forte para o presidente Lula (PT) no estado.

Nos bastidores, o partido rejeitou o nome do deputado estadual Eduardo Carneiro (PP), que nas últimas horas se tornou favorito para a composição.

No documento, o PT afirma que a aliança visa garantir na Paraíba “um palanque forte, unido e comprometido com a continuidade do projeto de reconstrução do Brasil”, enfatizando a necessidade de alinhamento político para “impedir retrocessos”.

Bastidores e veto na vice

Apesar do tom de unidade adotado na nota divulgada à imprensa, o posicionamento do PT traz recados nas entrelinhas para a composição da chapa majoritária de Lucas Ribeiro, que ainda não anunciou quem ocupará a vaga de vice.

A reportagem do Jornal da Paraíba apurou que a direção estadual do partido resiste firmemente à indicação do deputado estadual Eduardo Carneiro para a composição.

A avaliação interna é de que o parlamentar tem perfil ligado à direita, o que inviabilizaria a convivência no mesmo palanque. Para os petistas, a escolha do vice deve refletir o compromisso com as forças progressistas que sustentam a base do governo Lula.

A deputada estadual Cida Ramos foi chamada na residência oficial no governador, a Granja Santana, para uma conversa sobre o assunto.

Mais cedo, foi o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, quem se manifestou publicamente sobre a indefinição do vice na Paraíba e disse que o partido se sente “desprestigiado”.

Confira a nota do PT-PB na íntegra

O Partido dos Trabalhadores da Paraíba reafirma seu compromisso com a construção de um projeto político comprometido com a democracia, a justiça social, a soberania nacional e a melhoria da vida do povo paraibano.

Nesse contexto, o PT da Paraíba reafirma seu apoio à candidatura do governador Lucas Ribeiro ao Governo do Estado, reconhecendo sua decisão de estar ao lado do presidente Lula e de construir, na Paraíba, um palanque forte, unido e comprometido com a continuidade do projeto de reconstrução do Brasil.

Da mesma forma, o Partido reafirma o apoio às candidaturas de João Azevêdo e Veneziano Vital do Rêgo ao Senado Federal. Ambos têm desempenhado um papel importante na defesa dos interesses da Paraíba e na sustentação das pautas que fortalecem o Governo do presidente Lula.

A unidade das forças democráticas e populares é fundamental para consolidar os avanços conquistados pelo Brasil nos últimos anos e para impedir retrocessos. A Paraíba tem a oportunidade de fortalecer esse projeto, elegendo representantes comprometidos com o diálogo, o desenvolvimento e a defesa dos direitos do povo.

O PT da Paraíba seguirá mobilizado para a reeleição do presidente Lula e para a construção de uma ampla aliança que fortaleça esse projeto em nosso estado, reunindo lideranças que compartilham o compromisso com a democracia, o desenvolvimento e a justiça social.