Qual filme vai passar na SUPERCINE (24/02) na Globo? QUERO MATAR MEU CHEFE 2

Por MRNews



“Quero Matar Meu Chefe 2” é uma comédia repleta de reviravoltas e situações hilárias que promete arrancar risadas do público do início ao fim. Dirigido por Sean Anders e lançado em 2014, o filme traz um elenco de peso, incluindo Jennifer Aniston, Jason Bateman, Charlie Day, Jamie Foxx, Jason Sudeikis e Christoph Waltz.

A trama acompanha Nick, Dale e Kurt, três amigos que decidem dar uma reviravolta em suas vidas ao abrir o próprio negócio. No entanto, as coisas não saem como planejado quando eles são vítimas de um golpe por parte de um investidor inescrupuloso. Determinados a não deixar a situação passar impune, os três amigos elaboram um plano mirabolante: sequestrar o filho do investidor e exigir um resgate.

O que se segue é uma sequência de eventos absurdos e engraçados, à medida que Nick, Dale e Kurt se veem em situações cada vez mais complicadas e inesperadas. Desde tentativas desajeitadas de sequestro até encontros hilariantes com um detetive excêntrico interpretado por Jamie Foxx, o filme mantém o público entretido com sua mistura única de humor ácido e comédia física.

Destaca-se também a atuação brilhante do elenco, que entrega performances hilárias e cheias de química, especialmente nas interações entre os três protagonistas. Jennifer Aniston rouba a cena mais uma vez com sua interpretação como a dentista sexualmente obsessiva, enquanto Christoph Waltz traz seu talento único para o papel do investidor ganancioso.

Ao longo do filme, o espectador é levado por uma montanha-russa de risadas e surpresas, culminando em um desfecho que é ao mesmo tempo satisfatório e hilário. Com seu humor afiado, diálogos inteligentes e momentos memoráveis, “Quero Matar Meu Chefe 2” é uma comédia que certamente deixará o público de bom humor e com vontade de mais.