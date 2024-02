Aulas do projeto ‘Escola de Gente Grande’ começam na próxima segunda-feira para jovens, adultos e idosos

As aulas do projeto ‘Escola de Gente Grande’, voltadas para alunos que desejam concluir o Ensino Fundamental, têm início na próxima segunda-feira (26). A iniciativa é da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec), que vem sendo colocada em prática desde 2021 beneficiando jovens, adultos e idosos que desejam retomar os estudos.

Este ano foram disponibilizadas 500 vagas, das quais cerca de 340 já foram preenchidas. Os interessados ainda podem se matricular, basta ligar para o telefone 3213 – 5518 para obter as informações.

A coordenadora do projeto, Socorro Diniz, explica que as aulas atendem aos estudantes dos ciclos de aprendizagem da Alfabetização ao Ciclo IV. As aulas são ministradas nas sedes de três Centros de Referência em Cidadania (CRCs) localizados nos bairros Jardim Veneza, Mangabeira e Saturnino de Brito. O número de alunos por sala é de 20. Além dos professores, a Sedec disponibiliza o kit de material didático.

“A Secretaria de Educação tem se preocupado com o número de pessoas com baixa escolarização e desde o inicio da atual gestão tem buscado fortalecer a educação de jovens e adultos no sentido de chamamento pra essas pessoas estudarem. Nós temos hoje na Prefeitura 46 escolas oferecendo a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Para além da estrutura formal, a Sedec constituiu o projeto ‘Escola de Gente Grande’ para estimular essa busca ativa nos territórios”, explica.

Segundo ela, esse processo conta com a parceria da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), que disponibiliza as salas de aula nos Centros de Referência em Cidadania (CRCs). “Através da Sedes foram constituídas parcerias com instituições da sociedade civil, como associações e igrejas, que já faziam atendimento ao público nos seus territórios com ações sociais voltadas para apoio a questões sociais dirigidas a pessoas em vulnerabilidade econômica”, afirma Socorro Diniz.

Para a gestora, a educação é importante pra vida das pessoas porque ajuda a desenvolver a autonomia e possibilidades de outros voos sociais no que diz respeito a melhores empregos, estudos e até a compreensão de se acessar outras políticas públicas. “Convidamos e deixamos todos cientes que nós temos vagas para pessoas jovens, adultos e idosos que queiram estudar”, frisou.