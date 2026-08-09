Shows gratuitos de Roupa Nova e Fábio Jr. acontecem nesta quarta, em João Pessoa

Fábio Jr, artista brasileiro | Foto: Divulgação. Fábio Jr. / Reprodução Instagram

Os shows da banda Roupa Nova e do cantor Fábio Jr. em João Pessoa acontecem nesta quarta-feira (5), no Busto de Tamandaré, em comemoração ao aniversário da capital paraibana.

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As atrações são gratuitas e fazem parte da programação completa da Festa das Neves 2026, que acontece de 26 de julho a 5 de agosto.

De acordo com a Prefeitura Municipal de João Pessoa, a programação terá shows no Parque da Lagoa e em outros pontos de João Pessoa, como na Praia de Tambaú. O evento terá missa, shows, apresentações de cultura popular, desfile de carros antigos, literatura de cordel e exposições.

Além dos shows musicais, a Tenda do Cordel estará aberta ao longo da Festa das Neves no Parque Solon de Lucena. Lugares como o Hotel Globo também vão receber atividades culturais, e no dia 5 de agosto o tradicional desfile de carros antigos vai passar pela cidade, a partir das 16h.