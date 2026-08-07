João Pessoa une história, desenvolvimento e qualidade de vida e cresce sem perder a essência

Entre casarões centenários, praias urbanas e novos residenciais com uma arquitetura retratando a atualidade, a terceira capital mais antiga do Brasil vive um momento de transformação sem abrir mão da tradição, cultura e qualidade de vida. João Pessoa completa mais um ano de história (e já são 441!), nesta quarta-feira (5), vivendo um dos períodos mais significativos de seu desenvolvimento.

A cidade que nasceu às margens do Rio Sanhauá, em 1585, hoje se destaca nacionalmente pelo crescimento urbano, aplicação de recursos em infraestrutura e a atração de novos moradores que vislumbram uma vida mais pacata, sem perder a energia da alegria. Apesar de toda essa mistura, João Pessoa mantém características que a tornam única: o contato com a natureza, o ritmo acolhedor e o respeito às suas raízes históricas.

O Centro Histórico é o berço da Capital paraibana. Foi ali que a cidade nasceu, há 441 anos, e começou a construir sua identidade, preservando até hoje marcas importantes de sua história, cultura e arquitetura. O local guarda as memórias dos primeiros moradores e dos acontecimentos que moldaram a Capital. Mais do que um conjunto de prédios históricos, o Centro é o coração da cidade, onde passado e presente se encontram e revelam a essência de João Pessoa.

Um espaço que vem sendo preservado para manter viva a memória dos que conhecem o passado da cidade e dar aos jovens a capacidade de adquirir novas histórias, como bem lembrou o prefeito Leo Bezerra.

“Não estamos só trazendo desenvolvimento para o Centro Histórico, mas também investindo em habitação, como no prédio da antiga Ipase, no Ponto de Cem Réis. No prédio das Nações Unidas, além das moradias, vamos fazer com que volte a padaria, o açougue, a farmácia, levando desenvolvimento para aquela região. Nós não vamos medir esforços para proteger e melhorar essa área da cidade”, destacou o prefeito.

Preservar é a meta – A missão dessa proteção na administração municipal compete à Secretaria de Preservação, Revitalização e Inovação do Centro Histórico (Inovacentro), que tem atuado para transformar o Centro Histórico em um ambiente cada vez mais vivo, atrativo e preparado para receber novos investimentos. A cidade já conta com um conjunto de ações efetivas que fortalecem esse processo.

Os incentivos fiscais do programa ‘Viva o Centro’ vêm estimulando a recuperação e a ocupação de imóveis históricos por moradores, empreendedores e investidores, enquanto a regulamentação da Transferência do Direito de Construir (TDC) representa um marco importante ao valorizar os imóveis preservados, ampliar a segurança jurídica e criar novas oportunidades para proprietários e para o mercado.

O secretário Thiago Lucena explicou que tudo isso acontece porque a gestão municipal entende que preservar a memória de uma cidade não significa impedir sua transformação, mas fazer com que ela aconteça sem perder sua identidade.

“O Centro Histórico de João Pessoa carrega nossa história. Quando recuperamos imóveis históricos, incentivamos novos usos para esses espaços e promovemos sua ocupação com moradia, cultura, inovação e empreendedorismo, garantimos que essa memória continue viva”, enfatizou.

Thiago Lucena acrescentou que uma cidade preserva sua história quando as pessoas voltam a fazer parte dela. “É esse equilíbrio entre passado, presente e futuro que constrói um desenvolvimento verdadeiramente sustentável”, complementou.

Memória que não se perde – Cidade preservada pela administração municipal e mais ainda na memória do servidor público Francisco de Assis Pereira da Silva. Aos 66 anos, o sorriso desponta de maneira fácil no rosto dele, que nasceu em João Pessoa e recorda com emoção os tempos da juventude no Centro da cidade.

“Uma das minhas melhores lembranças são o cinema e a Festa das Neves. Naquela época, no cinema passava Tarzan. A festa vinha da igreja, passava pela General Osório todinha e vinha até a Lagoa. A gente morava na Torre e ia a pé pra festa. Outra coisa boa era o Ponto de Cem Réis. O pessoal vinha comprar jornal, ficava conversando”, relembrou Assis, lamentando o fato de algumas coisas estarem muito diferentes. “Era um tempo muito diferente. Hoje em dia as pessoas ficam muito no celular, na internet”.

Infraestrutura e urbanização conquistam novos moradores – As lembranças de Assis retornam ao passado. Já os cuidados da Prefeitura de João Pessoa com a cidade estão localizados na preservação do que estampa essas memórias, mas também na conservação do que a atualidade exige.

É por isso que a gestão tem um olhar multidirecional para a cidade, com uma perspectiva ampla e integrada. Significa que a administração municipal examina a sua estrutura a partir de vários ângulos diferentes. Por isso, volta seu olhar também para os bairros considerados periféricos e muda a história de seus moradores.

Localidades como Ernesto Geisel, Novo Geisel, Cuiá, Valentina de Figueiredo, Parque do Sol, Portal do Sol e Colinas do Sul são algumas das regiões da Capital que têm se transformado com as obras de infraestrutura e urbanização realizadas pela Prefeitura.

Quem conhece de perto toda essa valorização é a corretora de imóveis Vanessa Araújo. Como profissional, ela precisa interpretar o mercado e oferecer ao cliente uma orientação segura, consciente e estratégica. Conhecedora do planejamento urbano, Vanessa explicou que a valorização dos bairros não ocorre de forma aleatória.

“Quando falamos sobre a valorização dos bairros, não nos baseamos em opiniões ou percepções pessoais. Trabalhamos com dados concretos: histórico de valorização do metro quadrado, investimentos públicos e privados, infraestrutura, mobilidade, perfil da região e perspectivas de crescimento. Cada bairro tem um comportamento diferente, e isso influencia diretamente o potencial de valorização de um imóvel”, contou.

Para Vanessa, essa valorização é resultado de uma série de fatores que incluem melhorias urbanas, ampliação de acessos, implantação de equipamentos públicos, crescimento comercial e mudanças no perfil das regiões. “Todos esses elementos são analisados pelo corretor antes de apresentar uma oportunidade ao cliente. E os bairros da Zona Sul cresceram rapidamente nos últimos anos”, pontuou.

Planejar sem perder a essência – Planejar o desenvolvimento de João Pessoa mantendo sua tradição histórica exige entender que modernidade e patrimônio são forças complementares. “O grande diferencial da nossa capital é crescer sem perder sua identidade de terceira cidade mais antiga do Brasil. Para harmonizar essa modernização com a preservação da nossa história, atuamos no cumprimento de diretrizes de zoneamento que protegem nossos edifícios coloniais do Centro e mantêm a tradição de preservação ambiental da nossa Orla”, ressaltou o secretário municipal de Planejamento, Ayrton Falcão.

Mas preservar a tradição não significa apenas manter edifícios antigos intocados. Passa por dar vida nova a eles por meio do incentivo ao comércio local, de novos equipamentos públicos e do fomento à habitação social na área central, fazendo com que o pessoense volte a morar e circular por onde a história nasceu.

“Ao mesmo tempo, aplicamos tecnologia e inovação em serviços como iluminação em LED e a implantação de câmeras de monitoramento para maior segurança, programas que vêm se estendendo por toda a cidade. Os projetos de corredores de transporte BRS com o uso de modernas tecnologias, que devem ser iniciados ainda este ano, também são ações que buscam conciliar o histórico com a modernidade. A modernização chega como uma ferramenta de apoio para valorizar o nosso patrimônio, garantindo que o futuro de João Pessoa honre cada ano da sua história”, completa Ayrton Falcão.

Entre o abstrato das lembranças, o concreto do casario histórico e os novos empreendimentos, entre as ruas centenárias e as avenidas que apontam para o futuro, João Pessoa segue construindo sua própria trajetória. Uma cidade que cresce, se moderniza e se reinventa, mas que continua preservando aquilo que a torna especial: sua história, suas paisagens e o jeito acolhedor de seu povo.