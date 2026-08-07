Festa das Neves tem shows de Fabiana Souto, Jotinha e Santanna, o Cantador nesta terça-feira

A sequência de shows que integram a programação da Festa das Neves 2026 segue nesta terça-feira (4) com apresentações dos cantores Fabiana Souto, Jotinha e Santanna, o Cantador, que prometem trazer grandes sucessos para o público que for ao Parque Solon de Lucena, no Centro da Capital. Realizado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), a festa da padroeira segue nesta quarta-feira (5), dia do aniversário da cidade, no Busto de Tamandaré, com apresentação da Companhia Municipal de Dança de João Pessoa e Banda 5 de Agosto, e shows de Roupa Nova e Fábio Jr.

“Nesse momento especial que a cidade de João Pessoa vive nos seus 441 anos, nós tivemos muita felicidade de conseguir fechar uma programação da Festa das Neves tão intensa. Temos noites muito boas, muito fortes, com o público sempre presente e artistas do porte de Santanna fazendo uma apresentação realmente única na cidade. Combinamos artistas locais com artistas nacionais: Fabiana Souto, Jotinha, tendo a presença muito marcante no palco. Essa é a nossa política municipal de cultura que estamos intensificando agora também com o prefeito Leo Bezerra”, declara o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Santanna – Cantor, compositor, intérprete e declamador, Cícero Pereira de Souza, mais conhecido como Santanna, o Cantador, vai apresentar ao público grandes sucessos do cancioneiro nordestino baseados em ritmos como o xote, o baião, o forró, e também abre espaço para a poesia, declamando versos de grandes poetas nordestinos.

O músico, que se tornou cantor profissional em 1992, vem de uma família de artistas e teve, na infância, a influência do aboio do vaqueiro nordestino, do canto das lavadeiras, do canto das rezadeiras e, finalmente, do canto dos cantadores violeiros e emboladores.

Em 1984, conheceu Luiz Gonzaga, de quem se tornou amigo particular. A admiração pelo Rei do Baião transformou-se em grande amizade. Participou de vários shows de Gonzagão, fazendo a abertura e, em seguida, vocal.

Fabiana Souto – A cantora Fabiana Souto, conhecida pela voz marcante, sobe ao palco nesta terça-feira, dentro da programação da Festa das Neves, e promete um show cheio de alegria.

“Estou com uma expectativa enorme, muito ansiosa para estar mais uma vez na Festa das Neves. Para mim, é uma honra fazer parte desse evento lindo. Certeza que vocês vão amar. A gente está trazendo um show muito especial para vocês, com muita alegria pra gente recordar só as melhores do nosso forró. Quero todo mundo cantando, vibrando e curtindo o nosso show”, convida a artista.

Com mais de três décadas de carreira dedicadas ao forró, a artista sempre brinda o público com um repertório que reúne clássicos do gênero e sucessos que marcaram sua trajetória, com passagens por importantes bandas do cenário nordestino.

Jotinha – Com um repertório marcado por sucessos do forró e do piseiro, o cantor Jotinha está entre as atrações da noite e promete colocar o público para dançar ao som de canções que ganharam destaque nas plataformas digitais e nas redes sociais.

“É uma honra imensa poder participar dessa festa tão especial e tradicional que é a Festa das Neves. Um sonho realizado. Preparamos um repertório incrível, com muito forró, para que todos possam curtir o nosso show e aproveitar ao máximo essa noite. Será inesquecível”, afirmou Jotinha.

Natural de Natal (RN), iniciou sua trajetória artística ainda na infância. Aos seis anos de idade, começou a cantar na igreja, incentivado pelo pai. Com o passar dos anos, passou a unir em seu trabalho influências do forró e do sertanejo, conquistando espaço no cenário musical nordestino e se projetando em todo o País.

A apresentação integra a programação musical da Festa das Neves, que reúne artistas de diferentes estilos e valoriza tanto nomes consagrados quanto novos talentos, oferecendo opções de diversão e entretenimento para moradores e turistas durante as comemorações.

Para conferir a programação completa da Festa das Neves 2026, acesse o link: https://www.joaopessoa.pb.gov.br/destaque/festadasneves/.