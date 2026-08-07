Federação Solidariedade/PRD oficializa apoio a Lucas Ribeiro, João e Nabor

divulgação/Ascom PSB

A Federação Renovação Solidária, formada pelo Solidariedade e pelo PRD, oficializou nesta segunda-feira (3) apoio ao projeto de reeleição do governador Lucas Ribeiro (PP). A decisão foi homologada durante convenção partidária e também inclui as pré-candidaturas de João Azevêdo (PSB) e Nabor Wanderley (Republicanos) ao Senado Federal.

Com a adesão da federação, a base política que sustenta a chapa governista chega a 16 partidos, ampliando o arco de alianças para as eleições deste ano.

Presidente da Federação Renovação Solidária na Paraíba, o vereador de João Pessoa Fábio Carneiro (Solidariedade) afirmou que o apoio foi construído com base na avaliação da atual gestão estadual. “Tenho certeza de que vamos ter uma grande vitória porque estamos ao lado de quem tem trabalho e um dos governos mais bem avaliados do Brasil”, declarou.

A convenção da federação ocorre às vésperas da convenção conjunta do Progressistas, PSB e Republicanos, marcada para esta quarta-feira (5), quando será oficializada a chapa majoritária governista. A única definição ainda pendente é a escolha do candidato a vice-governador.