Festa das Neves 2026: Santanna, O Cantador e mais atrações nesta terça (4) – Foto: Prefeitura de Bananeiras/Divulgação.

A programação da Festa das Neves 2026, que comemora o aniversário da capital João Pessoa, continua nesta terça-feira (4) e vai contar com show de Santanna, “O Cantador”. Veja a programação até o encerramento abaixo.

Na quarta-feira (5), data do aniversário, também vai haver show do cantor Fabio Jr. e também de Roupa Nova, no Busto de Tamandaré, na orla da capital.

Além dos shows musicais, há ainda a exposição de carros na Praça dos Três Poderes e, com o desfile posteriormente, também na quarta-feira . Em lugares como o Hotel Globo, vai haver atividades culturais.

Programação da Festa das Neves 2026

Parque Sólon de Lucena (Lagoa)

4 de agosto (terça-feira)

19h

Jotinha

Fabiana Souto

Santanna, O Cantador

Palco Cultura Popular

4 de agosto (terça-feira)

16h

Nau Catarineta Santa Marina

Grupo Folclórico Catarina

5 de agosto (quarta-feira)

16h

Maracatu Maracastelo

Côco das Estrelas

Cover Michael Jackson

Busto de Tamandaré

5 de agosto (quarta-feira)

19h

Banda 5 de Agosto e Companhia Municipal de Dança

Fábio Júnior

Roupa Nova

Praça dos Três Poderes

5 de agosto (quarta-feira)

10h: Mostra de carros antigos

16h: Desfile de carros antigos

Hotel Globo

24 de julho a 24 de agosto