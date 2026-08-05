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Santanna, O Cantador e mais atrações nesta terça (4)

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Festa das Neves 2026: Santanna, O Cantador e mais atrações nesta terça (4) – Foto: Prefeitura de Bananeiras/Divulgação.

A programação da Festa das Neves 2026, que comemora o aniversário da capital João Pessoa, continua nesta terça-feira (4) e vai contar com show de Santanna, “O Cantador”. Veja a programação até o encerramento abaixo.

Na quarta-feira (5), data do aniversário, também vai haver show do cantor Fabio Jr. e também de Roupa Nova, no Busto de Tamandaré, na orla da capital.

Além dos shows musicais, há ainda a exposição de carros na Praça dos Três Poderes e, com o desfile posteriormente, também na quarta-feira . Em lugares como o Hotel Globo, vai haver atividades culturais.

Programação da Festa das Neves 2026

Parque Sólon de Lucena (Lagoa)

4 de agosto (terça-feira)

19h

  • Jotinha
  • Fabiana Souto
  • Santanna, O Cantador

Palco Cultura Popular

4 de agosto (terça-feira)

16h

  • Nau Catarineta Santa Marina
  • Grupo Folclórico Catarina

5 de agosto (quarta-feira)

16h

  • Maracatu Maracastelo
  • Côco das Estrelas
  • Cover Michael Jackson

Busto de Tamandaré

5 de agosto (quarta-feira)

19h

  • Banda 5 de Agosto e Companhia Municipal de Dança
  • Fábio Júnior
  • Roupa Nova

Praça dos Três Poderes

5 de agosto (quarta-feira)

  • 10h: Mostra de carros antigos
  • 16h: Desfile de carros antigos

Hotel Globo

24 de julho a 24 de agosto

  • Exposição “Recortes de um passado recente”
  • Artista: Danielle Cavalcanti Travassos

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