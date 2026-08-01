Cantor VT Kebradeira é preso suspeito de agressão e posse de drogas, em João Pessoa

Foto: reprodução/spotfy

O cantor recifense Ewerton Cláudio, de 25 anos, conhecido como VT Kebradeira, foi preso na manhã desta sexta-feira (31), no bairro de Mangabeira, em João Pessoa. Segundo a Polícia Militar, ele é suspeito de agredir uma mulher, danificar uma motocicleta de um morador, além de invadir uma conveniência e agredir o proprietário do estabelecimento.

Esta foi a terceira vez em menos de 24 horas que o influenciador foi encaminhado à delegacia. Na noite da quinta-feira (30), ele foi preso por suspeita de dano ao patrimônio, posse de entorpecentes e resistência à abordagem policial. Horas depois, durante a madrugada, voltou a ser conduzido à Central de Flagrantes em uma nova ocorrência registrada pela Guarda Civil Municipal. Ele foi ouvido e liberado

LEIA TAMBÉM:

A primeira prisão aconteceu depois que equipes da Força Tática do 5º Batalhão foram acionadas para atender uma ocorrência de perturbação do sossego em Mangabeira. Segundo a Polícia Militar, antes da chegada dos policiais, VT Kebradeira teria danificado um veículo, destruído parte de uma residência, quebrado móveis e ameaçado moradores.

Em nota publicada nas redes sociais, a assessoria do cantor afirmou que ele sofreu “um novo episódio de surto psicótico”, condição que classificou como preexistente e que compromete temporariamente sua capacidade de discernimento e controle sobre os próprios atos. A equipe também alegou que o influenciador foi agredido durante a abordagem policial e informou que a defesa acompanha o caso para comprovar o quadro clínico e garantir o encaminhamento para atendimento médico.

Ao comentar as alegações da assessoria, a Polícia Militar informou que o influenciador resistiu à abordagem e tentou agredir os policiais. Segundo a PM, “foi necessário o emprego progressivo da força, com utilização de técnicas de menor potencial ofensivo e do dispositivo elétrico incapacitante (Taser), para conter a agressão e efetuar a prisão”.

A corporação acrescentou que o influenciador recebeu atendimento médico antes de ser levado à autoridade policial.

A PM informou ainda que, após ser apresentado na delegacia, ele voltou a se envolver em uma nova ocorrência durante a madrugada desta sexta-feira (31) e foi novamente encaminhado à Central de Flagrantes, desta vez por equipes da Guarda Civil Municipal de João Pessoa. Ele foi ouvido e liberado.

Ainda na manhã desta sexta-feira (31), a Polícia Militar voltou a ser acionada após denúncias de que VT Kebradeira estaria novamente causando transtornos. Segundo a corporação, três equipes foram ao local indicado e constataram que uma motocicleta havia sido danificada. O proprietário do veículo já havia deixado o local quando as equipes chegaram.

Durante a mesma ocorrência, segundo a PM, VT Kebradeira teria agredido uma mulher, invadido uma conveniência e agredido proprietário.

Ele foi preso novamente e encaminhado à Central de Polícia. O suspeito segue à disposição da Justiça.