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Inscrições para concurso de agente de saúde em Mogeiro terminam nesta sexta (31)

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Inscrições para o concurso de agente de saúde em Mogeiro, no Agreste, terminam nesta sexta-feira (31).. Foto: Freepik.

As inscrições para o concurso de agente de saúde em Mogeiro, no Agreste, terminam nesta sexta-feira (31).

Ao todo são nove vagas de nível médio, e o salário seguirá o piso nacional da categoria, equivalente a cerca de dois salários mínimos. Do total de vagas, oito são de ampla concorrência e uma para Pessoas com Deficiência (PCD).

As inscrições podem ser realizadas por meio do site da banca organizadora, a Ápice Consultoria. A taxa de inscrição para a realização do exame é de R$ 80 e pode ser paga até o dia 3 de agosto.

Etapas do concurso

O concurso público será realizado em quatro etapas, sendo a primeira a prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório.

A segunda fase será a entrevista e avaliação curricular, de caráter classificatório. A terceira etapa será a comprovação de residência, de caráter eliminatório.

Por fim, será realizada a convocação para o curso de formação inicial na modalidade presencial e com carga horário de 40 horas. De acordo com o edital, será obrigatório a presença em todas as atividades do curso. Caso o candidato não compareça as aulas, ele será automaticamente desclassificado.

Concurso da Prefeitura de Mogeiro

  • Nível: médio
  • Salário: conforme piso nacional
  • Inscrições: 17 a 31 de julho
  • Data máxima de pagamento da inscrição: 3 de agosto
  • Provas objetivas: 23 de agosto
  • Entrevista e avaliação curricular: 14 de setembro
  • Comprovação da área geográfica: 25 de setembro
  • Convocação para curso de formação: 27 de outubro
  • Edital do concurso da Prefeitura de Mogeiro

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