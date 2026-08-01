Inscrições para concurso de agente de saúde em Mogeiro terminam nesta sexta (31)

Inscrições para o concurso de agente de saúde em Mogeiro, no Agreste, terminam nesta sexta-feira (31).. Foto: Freepik.

As inscrições para o concurso de agente de saúde em Mogeiro, no Agreste, terminam nesta sexta-feira (31).

Ao todo são nove vagas de nível médio, e o salário seguirá o piso nacional da categoria, equivalente a cerca de dois salários mínimos. Do total de vagas, oito são de ampla concorrência e uma para Pessoas com Deficiência (PCD).

As inscrições podem ser realizadas por meio do site da banca organizadora, a Ápice Consultoria. A taxa de inscrição para a realização do exame é de R$ 80 e pode ser paga até o dia 3 de agosto.

Etapas do concurso

O concurso público será realizado em quatro etapas, sendo a primeira a prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório.

A segunda fase será a entrevista e avaliação curricular, de caráter classificatório. A terceira etapa será a comprovação de residência, de caráter eliminatório.

Por fim, será realizada a convocação para o curso de formação inicial na modalidade presencial e com carga horário de 40 horas. De acordo com o edital, será obrigatório a presença em todas as atividades do curso. Caso o candidato não compareça as aulas, ele será automaticamente desclassificado.

Concurso da Prefeitura de Mogeiro