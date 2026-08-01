Duas pessoas morrem após acidente entre carreta e carro na BR-230, em Pombal. (Foto: reprodução / TV Cabo Branco)

Duas pessoas morreram após uma batida entre uma carreta e um carro de passeio na BR-230, em Pombal, no Sertão da Paraíba, na noite de quinta-feira (30). As vítimas não tiveram as identidades divulgadas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a carreta trafegava pela rodovia no sentido de Catolé do Rocha e, durante uma conversão, acabou tombando sobre a pista. O carro de passeio que seguia pelo local não teria conseguido visualizar a carreta tombada a tempo e bateu contra o veículo.

Duas pessoas estavam no carro de passeio. Uma delas foi arremessada para fora do veículo com o impacto da colisão.

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A condutora do carro recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O passageiro permaneceu no veículo e teve o óbito constatado pelo médico ainda no local.

Já o condutor da carreta foi avaliado e atendido pela equipe do Samu. Ele estava consciente e com lesões leves.

Após o acidente, o Corpo de Bombeiros permaneceu no local aguardando a chegada dos órgãos responsáveis pelos procedimentos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas. A Polícia Civil ficou responsável pela realização da perícia e pelos demais procedimentos relacionados ao caso.