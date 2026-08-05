Sedest abre inscrições para novos cursos do ‘Eu Posso Aprender’, a partir do dia 10 de agosto

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de João Pessoa (Sedest) programou para o mês de agosto novas oportunidades de qualificação profissional gratuita, através do programa ‘Eu Posso Aprender’. Desta vez serão ofertados 90 vagas em cursos profissionalizantes nas áreas de Gestão de Mídias para Pequenos Negócios, Barman e Maquiagem, com inscrições a partir do próximo dia 10, nas formas online e presencial.

Segundo o diretor do programa ‘Eu Posso Aprender’, Raony Pontes, estão sendo ofertadas 30 vagas em cada curso, com aulas nos dias 25, 26 e 27. As inscrições ocorrerão nas formas online, através do WhatsApp (83) 98165-5300 e, também, presencial, na sede do Sedest, localizada à Rua Diogo Velho, 150, Centro da Capital. Ao final, todos os participantes receberão certificado de conclusão, ampliando suas possibilidades de inserção no mercado de trabalho ou de iniciar o próprio negócio.

“Os cursos do ‘Eu Posso Aprender’ foram planejados para atender às demandas do mercado e oferecer uma oportunidade real de crescimento profissional para a população. Nesta edição, estamos disponibilizando capacitações em áreas que apresentam boas perspectivas de empregabilidade e também de empreendedorismo. Nosso convite é para que as pessoas aproveitem essa oportunidade gratuita de qualificação e invistam no seu futuro”, completou.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de João Pessoa, Bruno Farias, ressaltou que o programa ‘Eu Posso Aprender’ reafirma o compromisso da Prefeitura com a qualificação profissional e a geração de oportunidades. “Estamos oferecendo cursos gratuitos em áreas com grande demanda no mercado de trabalho, possibilitando que mais pessoas se capacitem, ampliem suas perspectivas de renda e conquistem autonomia financeira. Nosso objetivo é preparar os participantes tanto para ingressar no mercado de trabalho quanto para empreender, fortalecendo a economia local e promovendo inclusão produtiva”, pontuou.

‘Eu Posso Aprender’ – O programa realizou mais de 50 cursos, no ano passado, e beneficiou aproximadamente 5.500 pessoas em busca de conhecimento para empreender ou ter mais qualificação para o mercado de trabalho. Este ano, no mês de maio, foram realizados cursos em Hotelaria (Recepcionista e Cozinha Regional) e também de Automaquiagem.

Cursos do mês de Agosto:

Gestão de Mídias para Pequenos Negócios – das 8h às 12h

Barman – das 13h às 18h

Maquiagem – das 18h às 21h

Aulas: dias 25, 26 e 27

Inscrições: a partir do dia 10 de agosto

Local: Rua Diogo Velho, 150, Centro da Capital. Telefone de contato (83) 98165-5300.