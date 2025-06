Com Matheus Cunha, Brasil encara o Paraguai em busca de vaga na Copa 2026; veja o time provável

Na noite desta terça-feira (10), o Brasil enfrenta o Paraguai, às 21h45, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A partida, que contará com Matheus Cunha na titularidade, marca a estreia de Carlo Ancelotti em solo brasileiro e pode selar a classificação da Seleção para o Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México.

Marcos Ribolli

Com 22 pontos, o Brasil ocupa a quarta colocação. O Paraguai, com 24, é o terceiro. Para garantir a vaga já nesta rodada, a Seleção precisa vencer e torcer por uma combinação de resultados: uma vitória do Uruguai sobre a Venezuela, ou, em caso de empate em Montevidéu, que a Argentina derrote a Colômbia. Ancelotti fez mudanças no setor ofensivo após priorizar o equilíbrio defensivo nos últimos compromissos. A principal novidade é Matheus Cunha, que assume o comando do ataque no lugar de Richarlison.

O jogador, que agora defenderá as cores do Manchester United, recebe nova chance como titular e será a referência no setor ofensivo ao lado de Vini Jr., Raphinha e Gabriel Martinelli, formando um quarteto mais móvel e agressivo. Durante os treinamentos, o técnico italiano ensaiou a equipe com outras duas alterações: Raphinha na vaga de Estêvão e Martinelli substituindo Gerson.

A ideia é aumentar a fluidez ofensiva e explorar melhor a velocidade dos pontas. O Brasil terá força máxima. Nenhum jogador está lesionado ou suspenso. Oito atletas, no entanto, estão pendurados e podem desfalcar o time em caso de nova advertência: Carlos Augusto, Casemiro, Danilo, Gabriel Martinelli, Léo Ortiz, Matheus Cunha, Richarlison e Vini Jr.

Paraibano atuou durante 26 minutos no empate com o Equador. RAFAEL RIBEIRO/CBF

Provável escalação do Brasil

Alisson; Vanderson, Marquinhos, Alex, Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães; Raphinha, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha e Vini Jr.

Paraguai tenta manter invencibilidade

Do outro lado, o Paraguai chega embalado por uma sequência de nove jogos sem derrota. Comandada por Gustavo Alfaro, a equipe tenta retornar a uma Copa do Mundo após ficar fora das últimas três edições. A única baixa é o meio-campista Matías Galarza, suspenso. Ele será substituído por Mathías Villasanti, do Grêmio.

Provável escalação do Paraguai

Gatito Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Júnior Alonso; Diego Gómez, Andrés Cubas, Mathías Villasanti, Miguel Almirón; Julio Enciso e Tonny Sanabria.

Arbitragem

Árbitro : Jesús Valenzuela (Venezuela)

: Jesús Valenzuela (Venezuela) Assistente nº1 : Jorge Urrego (Venezuela)

: Jorge Urrego (Venezuela) Assistente nº 2 : Tulio Moreno (Venezuela)

: Tulio Moreno (Venezuela) Quarto árbitro : Gery Vargas (Bolívia)

: Gery Vargas (Bolívia) VAR : Juan Soto (Venezuela)

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba