Secretaria de Educação de João Pessoa destaca avanços na alfabetização de crianças em seminário nacional

O programa Letrar+JP, colocado em prática pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), vem sendo uma importante ferramenta na construção de estratégias voltadas ao fortalecimento das práticas de alfabetização e letramento de crianças nos anos iniciais. E para reforçar esse trabalho desenvolvido nas escolas municipais e divulgar as experiências em sala de aula, uma equipe da Sedec está participando do Seminário Nacional pela Alfabetização 2026, que acontece nesta quarta (29) e quinta -feira (30), em Fortaleza (CE).

Com o tema ‘Avançar com Equidade’, o evento reúne algumas das principais lideranças da educação brasileira para discutir estratégias que assegurem a alfabetização das crianças na idade certa. A secretária de Educação de João Pessoa, América Castro, participa do encontro e ressalta que é uma oportunidade de aprender com experiências exitosas e fortalecer ainda mais as políticas públicas da Rede Municipal de Ensino da Capital.

“Em João Pessoa, temos avançado com investimentos na alfabetização, na formação dos professores e no acompanhamento da aprendizagem, mas sabemos que esse é um trabalho permanente. Estamos aqui para compartilhar nossas boas práticas e também para trazer novas ideias que contribuam para garantir que todas as crianças aprendam na idade certa, com equidade e qualidade”, destaca América Castro.

A professora Jocineide Silva, chefe da Divisão de Alfabetização, Letramento e Anos Iniciais da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec), também participa do encontro nacional. Para ela, o evento é de grande relevância por reunir gestores, especialistas e educadores em torno de estratégias que contribuam para garantir a alfabetização de todas as crianças até o 2º ano do Ensino Fundamental.

“João Pessoa vem fortalecendo, a cada ano, esse compromisso por meio do Letrar+JP, com o apoio do Educar Pra Valer, a partir de estratégias de organização curricular, avaliação, formação e acompanhamento pedagógico. O nosso objetivo é que nenhuma criança fique para trás”, reforça Jocineide Silva.

Seminário – Cerca de 500 participantes presenciais, representantes dos 26 estados, além do Distrito Federal, e de mais de 70 municípios participam do Seminário Nacional pela Alfabetização 2026. O evento é promovido pela Aliança pela Alfabetização – coalizão formada pela Associação Bem Comum, Fundação Lemann, Instituto Natura e Nova Foundation -, em parceria com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

Embora o seminário seja voltado prioritariamente aos representantes dos programas estaduais e municipais de alfabetização apoiados pela Aliança, a programação também dialoga com professores, gestores escolares, pesquisadores, estudantes, universidades e organizações da sociedade civil que atuam na promoção da aprendizagem. A intenção é reunir evidências, experiências bem-sucedidas e debates sobre equidade, avaliação educacional, formação docente e implementação de políticas públicas voltadas à alfabetização.

A programação conta com palestras, painéis temáticos, relatos de experiências e mesas-redondas, reunindo nomes de destaque da educação, como Michael França, da Universidade de Stanford, além de secretários estaduais e municipais de Educação e lideranças de fundações e institutos que atuam na área.

Para aqueles que desejam acompanhar a programação de forma online, por meio do YouTube, podem realizar as inscrições gratuitamente através do endereço eletrônico https://www.sympla.com.br/evento-online/seminario-nacional-pela-alfabetizacao-2026-online/3486808.

Programa – O Letrar+JP é uma das políticas públicas de alfabetização da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa criada para fortalecer a aprendizagem das crianças nos anos iniciais, com foco na garantia da alfabetização na idade certa. O programa é desenvolvido pela Secretaria de Educação e Cultura, em parceria com o programa Educar pra Valer, iniciativa da Associação Bem Comum que apoia estados e municípios na implementação de políticas de alfabetização baseadas em evidências.