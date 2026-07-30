quinta-feira, julho 30, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

Secretaria de Educação de João Pessoa destaca avanços na alfabetização de crianças em seminário nacional

admin1

O programa Letrar+JP, colocado em prática pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), vem sendo uma importante ferramenta na construção de estratégias voltadas ao fortalecimento das práticas de alfabetização e letramento de crianças nos anos iniciais. E para reforçar esse trabalho desenvolvido nas escolas municipais e divulgar as experiências em sala de aula, uma equipe da Sedec está participando do Seminário Nacional pela Alfabetização 2026, que acontece nesta quarta (29) e quinta -feira (30), em Fortaleza (CE).

Com o tema ‘Avançar com Equidade’, o evento reúne algumas das principais lideranças da educação brasileira para discutir estratégias que assegurem a alfabetização das crianças na idade certa. A secretária de Educação de João Pessoa, América Castro, participa do encontro e ressalta que é uma oportunidade de aprender com experiências exitosas e fortalecer ainda mais as políticas públicas da Rede Municipal de Ensino da Capital.

“Em João Pessoa, temos avançado com investimentos na alfabetização, na formação dos professores e no acompanhamento da aprendizagem, mas sabemos que esse é um trabalho permanente. Estamos aqui para compartilhar nossas boas práticas e também para trazer novas ideias que contribuam para garantir que todas as crianças aprendam na idade certa, com equidade e qualidade”, destaca América Castro.

A professora Jocineide Silva, chefe da Divisão de Alfabetização, Letramento e Anos Iniciais da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec), também participa do encontro nacional. Para ela, o evento é de grande relevância por reunir gestores, especialistas e educadores em torno de estratégias que contribuam para garantir a alfabetização de todas as crianças até o 2º ano do Ensino Fundamental.

“João Pessoa vem fortalecendo, a cada ano, esse compromisso por meio do Letrar+JP, com o apoio do Educar Pra Valer, a partir de estratégias de organização curricular, avaliação, formação e acompanhamento pedagógico. O nosso objetivo é que nenhuma criança fique para trás”, reforça Jocineide Silva.

Seminário – Cerca de 500 participantes presenciais, representantes dos 26 estados, além do Distrito Federal, e de mais de 70 municípios participam do Seminário Nacional pela Alfabetização 2026. O evento é promovido pela Aliança pela Alfabetização – coalizão formada pela Associação Bem Comum, Fundação Lemann, Instituto Natura e Nova Foundation -, em parceria com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

Embora o seminário seja voltado prioritariamente aos representantes dos programas estaduais e municipais de alfabetização apoiados pela Aliança, a programação também dialoga com professores, gestores escolares, pesquisadores, estudantes, universidades e organizações da sociedade civil que atuam na promoção da aprendizagem. A intenção é reunir evidências, experiências bem-sucedidas e debates sobre equidade, avaliação educacional, formação docente e implementação de políticas públicas voltadas à alfabetização.

A programação conta com palestras, painéis temáticos, relatos de experiências e mesas-redondas, reunindo nomes de destaque da educação, como Michael França, da Universidade de Stanford, além de secretários estaduais e municipais de Educação e lideranças de fundações e institutos que atuam na área.

Para aqueles que desejam acompanhar a programação de forma online, por meio do YouTube, podem realizar as inscrições gratuitamente através do endereço eletrônico https://www.sympla.com.br/evento-online/seminario-nacional-pela-alfabetizacao-2026-online/3486808.

Programa – O Letrar+JP é uma das políticas públicas de alfabetização da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa criada para fortalecer a aprendizagem das crianças nos anos iniciais, com foco na garantia da alfabetização na idade certa. O programa é desenvolvido pela Secretaria de Educação e Cultura, em parceria com o programa Educar pra Valer, iniciativa da Associação Bem Comum que apoia estados e municípios na implementação de políticas de alfabetização baseadas em evidências.

Você pode gostar também

Prefeito participa de lançamento do Hub de Inovação Farol Digital

admin1

Lucas Mendes exalta primeiro amistoso do Botafogo-PB na pré-temporada, contra o CSP

admin1

João Pessoa é um dos destinos mais procurados nas férias de janeiro

admin1