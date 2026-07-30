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Da base de Bruno, Ivonete Ludgério será 1ª suplente de André Gadelha para Senado

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Foto: Arquivo Jornal da Paraíba.

Depois de recusar a disputa por uma vaga na Câmara Federal pelo PSD, a vereadora de Campina Grande Ivonete Ludgério decidiu aceitar ser candidata à 1ª suplência do deputado estadual André Gadelha (MDB), na disputa pelo Senado Federal. O anúncio foi feito na noite desta quarta-feira (29).

A vereadora faz parte da base do prefeito Bruno Cunha Lima (UB) e vai apoiar, também para o Senado, o senador Veneziano Vital (MDB).

O movimento deve fortalecer a chapa na região de Campina Grande e busca frear o avanço de outros nomes que estão na disputa pelo Senado na cidade.

Ela está em seu terceiro mandato na Câmara e por anos presidiu o Legislativo municipal.

O anúncio ocorre poucos dias antes das convenções partidárias, em um cenário em que o prefeito Bruno Cunha Lima ainda não definiu o seu segundo voto para o Senado.

Em entrevista à imprensa, ela registrou que “eleição só se vence quando as urnas são abertas”, fazendo uma alusão ao desafio que André Gadelha terá pela frente no embate eleitoral deste ano.

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