Da base de Bruno, Ivonete Ludgério será 1ª suplente de André Gadelha para Senado
Depois de recusar a disputa por uma vaga na Câmara Federal pelo PSD, a vereadora de Campina Grande Ivonete Ludgério decidiu aceitar ser candidata à 1ª suplência do deputado estadual André Gadelha (MDB), na disputa pelo Senado Federal. O anúncio foi feito na noite desta quarta-feira (29).
A vereadora faz parte da base do prefeito Bruno Cunha Lima (UB) e vai apoiar, também para o Senado, o senador Veneziano Vital (MDB).
O movimento deve fortalecer a chapa na região de Campina Grande e busca frear o avanço de outros nomes que estão na disputa pelo Senado na cidade.
Ela está em seu terceiro mandato na Câmara e por anos presidiu o Legislativo municipal.
O anúncio ocorre poucos dias antes das convenções partidárias, em um cenário em que o prefeito Bruno Cunha Lima ainda não definiu o seu segundo voto para o Senado.
Em entrevista à imprensa, ela registrou que “eleição só se vence quando as urnas são abertas”, fazendo uma alusão ao desafio que André Gadelha terá pela frente no embate eleitoral deste ano.