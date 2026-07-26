Paraíba tem média de 3 feminicídios por mês no primeiro semestre de 2026. Foto: Walter Paparazzo/g1

Pelo menos 19 mulheres foram vítimas de feminicídio na Paraíba no primeiro semestre de 2026. Os dados são do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os crimes ocorreram em 14 cidades da Paraíba.

Avaliando os dados mês a mês, o mês mais violento foi o de junho, com cinco casos de feminicídios, seguido dos meses de janeiro e março, com quatro casos cada um.

A cidade com maior número de registros de feminicídios no primeiro semestre de 2026 foi João Pessoa, com cinco casos. Mas os crimes também ocorreram em Conceição (2), Arara (1), Baía da Traição (1), Belém (1), Bonito de Santa Fé (1), Desterro (1), Emas (1), Guarabira (1), Itapororoca (1), Lagoa Seca (1), Monteiro (1), Piancó (1) e Sertãozinho (1).

Além dos feminicídios já registrados em 2026, também foram registradas na Paraíba outras 19 tentativas de feminicídios, três em janeiro, duas em fevereiro, três em março, uma em abril, três em maio e sete tentativas de feminicídio em junho. Os casos aconteceram em Cabedelo (2), Campina Grande (2), João Pessoa (2), Alagoa Grande (1), Belém do Brejo do Cruz (1), Bonito de Santa Fé (1), Conde (1), Itapororoca (1), Marizópolis (1), Monteiro (1), Natuba (1), Pedras de Fogo (1), Picuí 91), Pilar (1), Pombal (1) e Puxinanã (1).

Em 2025, a Paraíba apresentou um total de 36 feminicídios. O número foi o pior desde que a Lei do Feminicídio foi sancionada, em 2015, se igualando aos registros do ano de 2019, quando 36 feminicídios também foram registrados. Além disso, o número é 38% maior do que o registrado em 2024.

Como denunciar

Denúncias de estupros, tentativas de feminicídios, feminicídios e outros tipos de violência contra a mulher podem ser feitas por meio de três telefones: