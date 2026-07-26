Federação PSOL-Rede não aprova candidatura de Olímpio e decide apoiar Lucas Ribeiro

Convenção da federação aconteceu neste domingo. (Foto: Silvia Torres / TV Cabo Branco)

Chegou ao fim o impasse dentro da federação PSOL-Rede sobre a disputa para o Governo da Paraíba. Em convenção realizada na manhã deste domingo (26), foi tomada a decisão de rejeitar a candidatura de Olímpio Rocha (PSOL) e declarar apoio ao projeto de reeleição de Lucas Ribeiro.

Ontem, aconteceram as convenções isoladas das duas legendas, simultaneamente. Do lado do PSOL, a decisão foi pela candidatura de Olímpio, enquanto a Rede, com a presença de Lucas, optou pelo apoio integral à chapa governista, liderada pelo Progressistas.

Hoje, na convenção conjunta, as duas propostas foram apresentadas. O PSOL defendeu que a pré-candidatura de Olímpio já tinha sido anunciada desde novembro e que não houve qualquer tipo de disputa interna na legenda. Além disso, a postulação de Olímpio contou com o aval de Guilherme Boulos, principal nome do partido no cenário nacional.

Já a Rede sustentou sua posição a partir da postura adota pela federação em outros estados, como Ceará e Pernambuco. Além disso, houve a defesa de que existem pessoas dentro do Progressistas comprometidas com o projeto de reeleição do presidente Lula. O próprio Lucas Ribeiro já definiu que o palanque da sua campanha será reservado para o petista, na disputa nacional.

Com isso, as duas propostas foram postas para votação. Com 8 votos a favor do apoio a Lucas Ribeiro, e apenas 4 votos pela candidatura própria, a federação PSOL-Rede vai caminhar junto com a chapa governista.

“A federação marcha junta. Independente das arestas que se têm, o momento, agora, é de unir forças nas nominatas de federal e estadual. Então decidimos que a federação não vai lançar candidatura majoritária própria nas eleições da Paraíba. Isso foi uma decisão construída nacionalmente, desde 2024, para a tática eleitoral na Paraíba”, disse Cristiana Almeida, presidente da federação PSOL-Rede.

Olímpio deve recorrer à executiva nacional

Com a sua candidatura barrada pela federação estadual, Olímpio Rocha garantiu que vai recorrer à executiva nacional para que a decisão seja revertida. Ele sustenta que o grupo partidário perde força abrindo mão de ter uma candidatura própria ao Governo da Paraíba.

“Nós seremos candidatos ao Governo da Paraíba. Desde fevereiro que meu nome está chancelado pela direção do partido. A Rede tem liberdade para votar em quem quiser, como fez em 2022, como fez em 2024 e como fará em 2026. Nós recebemos com tranquilidade essa decisão, até porque a federação nacional é quem vai decidir. É muito natural que um recurso seja apreciado pela instância superior da federação”, disse Olímpio Rocha

Durante a apresentação das propostas, a Rede sugeriu que Olímpio aceitasse colocar o seu nome na disputa para a Câmara Federal. No entanto, a sugestão foi negada. Para ele, ir para as eleições em uma disputa que não seja a de governador seria uma traição com as pessoas que apoiaram a sua candidatura.

Antes de o período de convenções ser aberto, uma reunião da federação foi convocada. Porém, a discussão sobre a manutenção da pré-candidatura de Olímpio Rocha não chegou a um consenso naquela ocasião.

Texto: Gabriel Abdon