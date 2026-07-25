Conheça Paulo Sérgio, atacante que pode reforçar o Botafogo-PB na temporada

O Botafogo-PB segue atento ao mercado em busca de reforços para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. O proprietário da SAF do clube, Fillipe Félix, confirmou que o Belo negocia a contratação do centroavante Paulo Sérgio, que está de saída do Náutico, equipe que disputa a Série B. Revelado pelo Flamengo, o atacante de 37 anos acumula passagens por clubes como Juventude e Fortaleza, além de experiências no futebol do Oriente Médio.

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Paulo Sérgio é o segundo maior artilheiro do Náutico em clássicos da última década. (Foto: Rafael Vieira/Náutico)

Paulo Sérgio está em fase final de recuperação de uma lesão de grau 2 na coxa. A última partida do atacante foi no dia 30 de maio, na derrota do Náutico por 2 a 0 para o Sport. Contratado pelo clube pernambucano em 2024, o centroavante acumula 33 gols e duas assistências com a camisa alvirrubra.

Além dos números gerais, Paulo Sérgio também se destaca pelo desempenho em clássicos. Nos últimos seis confrontos entre Náutico e Santa Cruz, o atacante balançou as redes cinco vezes, sendo decisivo diante do maior rival.

Sua última participação direta em gols aconteceu na goleada por 6 a 2 sobre o Operário-PR, quando marcou um gol e deu uma assistência.

Paulo Sérgio, atacante do Náutico, em clássico contra o Sport. (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Caso a negociação seja concretizada, Paulo Sérgio será o terceiro reforço do Botafogo-PB nesta janela de transferências. Até o momento, o clube já oficializou as contratações do volante Lucas Cândido e do lateral-direito Léo Pereira, além de buscar uma reposição para o setor ofensivo após a saída de Felipe Azevedo.

Enquanto aguarda a definição da negociação, o Belo volta as atenções para a Série C. A equipe enfrenta o Caxias neste domingo (26), às 18h30, no Estádio Centenário, em duelo importante na briga por uma vaga no G-8.

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