AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA N.23/2026 – Prefeitura Municipal de Bonito

Por MRNews



Autorizo a Dispensa de Licitação, fundamentada no art. 75, II da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme solicitação, justificativa e parecer jurídico constante no processo abaixo, tendo como objeto aaquisição de 240 (duzentos e quarenta) capacetes de segurança Tipo I, Classe C, destinados às atividades operacionais e de visitação do atrativo turístico público Gruta do Lago Azul, no Município de Bonito/MS.

AUTORIZO a Dispensa em cumprimento às determinações contidas no art. 72, VIII da Lei retro mencionada.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2026

Breaking leva cultura e novas perspectivas a jovens da Unei – CGNotícias

número de habilitados cresce 19% em 10 anos e revela perfil diversificado dos condutores em MS – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 77/2026

FAVORECIDO: Morena Comércio e Serviços Ltda – EPP

CNPJ nº 08.256.030/0001-75

VALOR TOTAL: R$ 32.280,00 (trinta e dois mil duzentos e oitenta reais).

AVISO DE DISPENSA Nº. 28/2026 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, DESTINADOS ÀS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONITO/MS – Prefeitura Municipal de Bonito

Adiado início dos atendimentos da Unidade Móvel de Diagnóstico por Imagem – CGNotícias

PRAZO: 12 (doze) meses.

Bonito-MS, 24 de julho de 2026

Josmail Rodrigues,

Prefeito Municipal.