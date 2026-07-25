Após desabamento de muro, Defesa Civil interdita área do Santuário da Penha, em João Pessoa

Após desabamento de muro do Santuário da Penha, Defesa Civil interdita parte da área – Foto: Divulgação.

Após o desabamento de parte do muro do Santuário de Nossa Senhora da Penha, na Praia da Penha, em João Pessoa, a Defesa Civil interditou a área da balaustrada do local, nesta sexta-feira (24). A informação foi confirmada pelo órgão por meio de nota.

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De acordo com a Defesa Civil, a medida tem caráter preventivo e visa restringir o estacionamento e tráfego de veículos no local para garantir a segurança dos frequentadores.

Em paralelo, a Defesa Civil também recomendou à Paróquia de Nossa Senhora da Penha que seja feita a remoção de um contêiner instalado no local. O objetivo é evitar a sobrecarga na estrutura e reduzir riscos.

“É importante que todos compreendam, que a decisão pela interdição do estacionamento próximo à balaustrada do Santuário de Nossa Senhora da Penha, não é por mero capricho, mas por estarem identificados riscos iminentes, que podem atingir frequentadores do trecho. A medida é preventiva e a adoção de outras mitigadoras estão sendo recomendadas aos órgãos e instituições responsáveis pela manutenção do espaço”, disse o coordenador de Proteção e Defesa Civil, Kelson Chaves.

Com essa interdição da área, o estacionamento na balaustrada passa a ser proibido até que a medida definitiva seja concluída. A orientação é que os motoristas utilizem outros espaços destinados ao estacionamento nas áreas próximas do santuário e respeitem a sinalização instalada.

O desabamento

Parte do muro do Santuário de Nossa Senhora da Penha, na Praia da Penha, em João Pessoa, desabou na manhã da quinta-feira (23). A área foi isolada para garantir a segurança dos visitantes. Não houve feridos.

O santuário é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba (Iphaep) e está entre os principais pontos turísticos e religiosos da capital paraibana, recebendo visitantes diariamente.

A Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa (Seinfra) informou no dia do ocorrido que realizou o isolamento da área, mas afirmou que a recuperação do muro não é de responsabilidade do município, por se tratar de um bem pertencente à Igreja Católica.