Semob-JP realiza leilão eletrônico de mais de 360 veículos apreendidos

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) realiza, no próximo dia 28 de julho, um leilão eletrônico de 368 veículos apreendidos, retidos ou removidos e que não foram retirados por seus proprietários dentro do prazo legal. A iniciativa segue as normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e demais legislações vigentes, garantindo a destinação legal dos veículos recolhidos.

O superintendente de Mobilidade Urbana de João Pessoa, Marcílio do HBE, ressaltou que o leilão faz parte das ações voltadas à organização e à eficiência da gestão pública. “Esse procedimento permite dar a destinação adequada aos veículos recolhidos e que permanecem há mais de 60 dias nos pátios da Semob-JP, garantindo o cumprimento da legislação e mais eficiência na administração desses espaços. Com isso, também promovemos mais transparência em todo o processo e melhores condições para a prestação dos serviços à população”, destacou.

Os lotes são compostos por automóveis, motocicletas e sucatas, com lances iniciais que variam de R$ 100 a R$ 7 mil, conforme a categoria e as condições de cada veículo. Entre os bens ofertados estão veículos classificados como conservados, que poderão voltar à circulação após a devida regularização, e sucatas, destinadas exclusivamente ao reaproveitamento de peças ou à reciclagem.

O leilão será realizado exclusivamente de forma online por meio do portal www.marcostulioleiloes.com.br, proporcionando maior transparência, segurança e ampla participação dos interessados. Podem participar pessoas físicas maiores de 18 anos ou emancipadas e pessoas jurídicas regularmente constituídas. Para isso, é necessário realizar cadastro no portal do leiloeiro oficial com antecedência mínima de 48 horas da realização do leilão.

As pessoas físicas deverão apresentar RG, CPF ou CNH (ou outro documento oficial com foto) e comprovante de residência atualizado em nome do interessado. Já as pessoas jurídicas deverão enviar CNPJ, contrato social com a última alteração e documentos de identificação do representante legal. Os interessados também poderão realizar a visitação dos veículos entre os dias 20 e 27 de julho, no pátio da Chácara do Conde, na Região Metropolitana de João Pessoa.

Todas as informações sobre os lotes, regras do leilão, cronograma, formas de pagamento e retirada dos veículos estão disponíveis na edição nº 1050 do Diário Oficial do Município, publicado no dia 9 de julho de 2026.