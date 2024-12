Almeidão foi o oitavo estádio que mais recebeu jogos no Brasil em 2024

Terminada a temporada 2024, os estádios ao redor do Brasil deixam de receber jogos oficiais. Algumas praças esportivas foram muito utilizadas neste ano, recebendo inúmeras competições. O Almeidão, em João Pessoa, aparece entre os dez estádios que mais receberam partidas no decorrer do ano.

Nova Iguaçu x Flamengo, pelo Campeonato Carioca, aconteceu no Estádio Almeidão, em João Pessoa.. Matheus Aquino

O Almeidão foi o oitavo estádio mais utilizado no Brasil em 2024, recebendo 44 jogos oficiais durante a temporada. As partidas estão divididas entre as duas primeiras divisões do Campeonato Paraibano, além do Paraibano Feminino, a Copa do Nordeste, a Série C do Brasileirão e o Campeonato Carioca. Acontece que, no começo do ano, Nova Iguaçu x Flamengo, pelo Cariocão, foi disputado no Gigante do Cristo.

O levantamento feito pelo ge indica que Botafogo-PB foi o time que mais usou o Almeidão como mandante. Ao todo, o Alvinegro da Estrela Vermelha mandou 26 jogos na praça esportiva, representando 59,09% do total de partidas realizadas no Gigante do Cristo.

Almeidão recebeu 44 jogos oficiais na temporada 2024.. Marcos Siqueira / CBN

O Maracanã, principal estádio do Brasil, foi a praça esportiva mais utilizada em 2024. Ao todo, o templo sagrado do futebol recebeu 72 jogos na atual temporada. A lista triplíce é fechada pelo Castelão, que foi o palco de 64 partidas, e pelo Florestão, em Rio Branco, que sediou 58 duelos.

Top-10 estádios mais utilizados no Brasil em 2024

Maracanã, RJ (72 jogos) Castelão, CE (64 jogos) Florestão, AC (58 jogos) Rei Pelé, AL (53 jogos) Arena Pernambuco, PE (48 jogos) Batistão, SE (47 jogos) Kleber Andrade, ES (45 jogos) Almeidão, PB (44 jogos) Castelão, MA (44 jogos) Arena Pantanal, MT (42 jogos)

Fonte: Espião Estatístico (ge)

