Lucro do FGTS: entenda a distribuição para trabalhadores

Cerca de R$ 12,7 bilhões vão ser distribuídos aos trabalhadores pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), de acordo com o conselho que administra o órgão. Esse valor representa 99% do lucro obtido pela instituição somente em 2022. 82 milhões de trabalhadores podem receber parte dos lucros.

O Ministério do Trabalho e Emprego informou que a expectativa é de que os valores possam ser resgatados pelos trabalhadores a partir da próxima semana e que tudo seja concluído até o fim do mês de agosto.

Segundo o governo, o índice de distribuição do montante será de 0,02461511. Ou seja, para saber quanto receberá, o trabalhador precisa multiplicar o saldo da conta vinculada em dezembro de 2022 pelo índice.

O Jornal da Paraíba preparou uma matéria com os principais tópicos sobre como vai acontecer essa distribuição do FGTS para os trabalhadores em 2023.

Quem pode receber o valor do saque do FGTS?

De acordo com informações do Ministério do Trabalho, todas as pessoas que tiverem contas ativas ou inativas vinculadas ao FGTS, com algum saldo, até dezembro de 2022, vão poder sacar uma parte do lucro seguindo as regras estabelecidas pelo índice.

Uma mesma pessoa pode ter mais de uma conta vinculada ao FGTS.

Quanto cada pessoa pode receber no FGTS?

Também conforme o governo, o valor do saque que cada pessoa vai poder receber não é fixo e vai depender do montante que estava na conta até o dia 31 de dezembro do ano passado.

Ou seja, isso significa que o trabalhador deve calcular quanto vai receber a partir do valor que tem na conta vinculada até dezembro de 2022, multiplicado pelo índice de distribuição, que vai ser de 0,02461511.

Como o depósito vai ser feito?

Os depósitos feitos pela Caixa Econômica Federal vão começar ‘imediatamente’, conforme a própria instituição’. A expectativa é de que a partir da próxima semana os valores já estejam disponíveis e tudo seja concluído até o final de agosto.

Através do aplicativo da Caixa ou do próprio FGTS, é possível visualizar o saldo disponível na conta. Os depósitos não serão feitos por igual, todos no mesmo dia, mas em datas diferentes, por isso o prazo até o final de agosto para a conclusão do repasse.

