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PREFEITURA DE CURRAIS NOVOS INICIA PAVIMENTAÇÃO DE CINCO RUAS NO BAIRRO SÍLVIO BEZERRA DE MELO

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Obras irão contemplar mais de 13 mil metros quadrados de pavimentação.

Na manhã desta sexta-feira (22), o prefeito Lucas Galvão, acompanhado do secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Caio Pedro, anunciou a pavimentação de mais 5 ruas no município. Todas as vias estão localizadas no bairro Sílvio Bezerra de Melo.

As obras contemplam a pavimentação das ruas Sátiro Pinheiro, a segunda etapa da Rua Maria Idalina, Rua Professor Raul Macedo, Rua Antônio Liza e o complemento da Rua Professor Manoel Targino. Ao todo, serão mais de 13 mil metros quadrados de pavimentação.

Durante a visita, o prefeito destacou a importância da obra para a população. “Estamos avançando com mais ações de infraestrutura em diversos bairros da cidade. Essas pavimentações vão valorizar os imóveis e melhorar condições de tráfego para os moradores do Sílvio Bezerra”, afirmou Lucas Galvão.

As obras de pavimentação, contribuem para a valorização da infraestrutura do bairro e para o crescimento ordenado de Currais Novos.

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