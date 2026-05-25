Bairros do Roger e Torre recebem projeto Pré-Junino neste final de semana

O final de semana vai ser de muita cor, brilho e alegria nos bairros do Roger, neste sábado (23) e da Torre, no domingo (24), com o projeto Pré-Junino. Nos dois dias, 11 quadrilhas juninas se apresentam, dando uma amostra do que o público vai conferir no mês de junho, durante os festivais. Realizado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), em parceria com a Liga das Quadrilhas Juninas de João Pessoa (Liquaju), o Pré-Junino começa sempre a partir das 19h e a programação segue até o sábado (30).

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, declarou que o Pré-Junino tem sido um sucesso em todos os bairros nos quais as quadrilhas fazem suas apresentações, o que mostra a força, a criatividade e a presença delas nos territórios e nas comunidades de João Pessoa. Ele lembrou que todos que fazem a Funjope e a Prefeitura de João Pessoa trabalham no sentido de acolher, fortalecer e desenvolver as quadrilhas juninas, dentro da programação do São João Multicultural da Capital.

“Há seis anos estamos capacitando essas quadrilhas, tanto do ponto de vista de recursos, quanto de estrutura, na realização de seus festivais e das suas apresentações. O resultado é esse que estamos vendo: a cada ano, as quadrilhas juninas de João Pessoa estão mais qualificadas, são mais fortalecidas. Esse é o desejo do nosso prefeito Leo Bezerra, que nos estimula no sentido de gerarmos essa promoção para o movimento de quadrilhas juninas na cidade”, destacou.

Sábado – No dia 23, as apresentações serão no bairro do Roger, na Rua 19 de Março, em frente à Escola Municipal João Coutinho e Ginásio Guarany. Estarão por lá as juninas Sucupira, Aconchego, Dona Maria, Tradição Matuta, Sanfona Branca e Lageiro Seco.

Domingo – Já no dia 24, no bairro da Torre, as quadrilhas juninas Mangue Seco, Fulô do Cerrado, Zé Monteiro, Pindura Saia e Paraíba se apresentam, levando o ritmo do forró para a Avenida Carneiro da Cunha, em frente ao Colégio Lidera.

Confira a programação do Pré-Junino:

Sábado (30)

Avenida Celerina Paiva – próximo à Igreja Coração de Jesus – Mandacaru

Sucupira

Sacode Poeira

Santo Antônio

Pó de Serra

Babado de Xita

Flor do Mandacaru

Para conferir a programação completa do São João Multicultural 2026, acesse: https://www.joaopessoa.pb.gov.br/destaque/saojoao2026/.