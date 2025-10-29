Pagamento do funcionalismo estadual referente a outubro será realizado quinta e sexta-feira — Governo da Paraíba

O pagamento do funcionalismo público estadual referente ao mês de outubro será efetuado nesta quinta-feira (30) e sexta-feira (31). No primeiro dia, recebem aposentados e pensionistas, e no segundo, os servidores da ativa das administrações direta e indireta.

O anúncio foi feito pelo governador em exercício Lucas Ribeiro, nesta segunda-feira (27), durante o programa semanal Conversa com o Governador, transmitido em cadeia estadual pela Rádio Tabajara.

“Esse é mais um gesto de respeito e reconhecimento aos servidores públicos. Pagar em dia é uma obrigação, mas sabemos que nem todos conseguem cumprir. Na Paraíba, valorizamos o servidor com diálogo, avanços nas carreiras e responsabilidade com as contas públicas. Nesta semana, o pagamento será feito na quinta, dia 30, para aposentados e pensionistas, e na sexta, dia 31, para os servidores da ativa, uma injeção de mais de R$ 800 milhões na economia do Estado”, anunciou Lucas Ribeiro.

Calendário de pagamentos:

• 30/10 – pagamento dos salários dos servidores aposentados, pensionistas e reformados

• 31/10 – pagamento dos salários dos servidores da ativa das administrações direta e indireta