Shoppings Populares de João Pessoa se preparam para as vendas de fim de ano com sorteios e descontos para os clientes

O ano de 2025 vai chegando ao fim e junto com ele as datas comemorativas que aquecem o comércio – Natal e Réveillon. Por isso, os shoppings populares administrados pela Prefeitura de João Pessoa já estão se preparando para este período, planejando sorteios, promoções e descontos. Nesses locais é possível encontrar grande variedade de artigos para presentes, como roupas infantis, masculinas e femininas; bolsas, perfumes, relógios; itens de cama, mesa e banho; brinquedos; produtos eletrônicos e esportivos; celulares e acessórios; entre outros.

Atualmente, João Pessoa possui cinco shoppings populares: Shopping 4&400, na Avenida B. Rohan; Shopping Terceirão, na Avenida Duque de Caxias; Centro Comercial de Passagem (CCP), localizado no Parque Solon de Lucena; Shopping do Varadouro, que fica ao lado do Terminal de Integração; e Shopping Frutuoso Barbosa, mais conhecido como Shopping dos Sapateiros. Os espaços são administrados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), que tem intensificado as ações de zeladoria nesses locais e dialogado com os comerciantes para incentivar as vendas.

“O Natal é uma das épocas do ano que mais vendemos. Normalmente, o pessoal procura muito os acessórios para celular, caixas de som, produtos de informática e roupas. Aqui temos uma variedade muito grande de presentes e também aproveitamos a temporada de confraternizações e amigos secretos para movimentar o comércio. Já estamos dialogando com o pessoal da direção para organizar um sorteio e promoções natalinas”, disse Renan Machado, comerciante e administrador do Shopping Terceirão.

A administradora do Shopping 4&400, Adriana Karla, confirma que os comerciantes dos shoppings populares estão animados e se preparando para as vendas de fim de ano. “A partir de novembro, os lojistas já estarão fazendo entregas de cupons para nossos clientes. Assim, a cada R$ 50 em compras o consumidor recebe um cupom para concorrer a vários prêmios no fim do ano, doados pelos lojistas”, explicou.

A empreendedora do Centro Comercial de Passagem (CCP), Neves Machado, diz que a expectativa de vendas é boa nesta reta final do ano. “Dei uma viajada, comprei algumas mercadorias. Agora estou esperando os clientes chegarem para vender. Mas tenho boas novidades, como bolsas infantis e para adultos; brinquedos; pochetes; cintos; enfim, uma variedade de artigos e acessórios. Brinquedos a gente vende bastante, tanto para menino como para menina, a partir de R$ 10. E sempre tem promoção para os clientes saírem satisfeitos”, garantiu.

Bethânia Moreira, que comercializa no Shopping Terceirão há 18 anos, disse que quando chega nesta época próxima do Natal, os produtos que mais vendem são as luzes decorativas e pisca-pisca. “A gente dá desconto, faz promoção e ajeita o preço. O cliente só não deixa de levar. Descontos de 5% a 10% para pagamento no cartão, Pix e dinheiro”, afirmou.

Confira os dias e horários de funcionamento dos shoppings populares:

Shopping 4&400

Av. B. Rohan – segunda a sábado – 8h às 17h

Shopping Terceirão

Av. Duque de Caxias – segunda a sábado – 8h às 16h

Centro Comercial de Passagem

Parque Solon de Lucena – segunda a sábado – 8h às 17h

Shopping do Varadouro

Ao lado do Terminal de Integração – segunda a sábado – 8h às 18h

Shopping dos Sapateiros

Travessa Frutuoso Barbosa – segunda a sábado – 8h às 17h