quarta-feira, outubro 29, 2025
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

Paraíba 1 e Nordeste Master conquistam títulos da 1ª edição do Open de Polo Aquático

admin1

A 1ª edição do Open de Polo Aquático em João Pessoa aconteceu nesse fim de semana, com as disputas sendo realizadas na plataforma do Aquarace, uma piscina flutuante de 25 m montada no mar do Bessa. Na modalidade masculina, a equipe Paraíba 1 sagrou-se campeã diante de Pernambuco 1. Já no feminino, o Nordeste Master ficou com o título.

Confronto masculino no Open de Polo Aquático em João Pessoa. (Foto: Cristiano Santos / Paraíba World Beach Games)

A competição contou com oito equipes inscritas. No masculino, foram seis, divididas em duas chaves. O Grupo A teve Paraíba 1, Pernambuco 2 e Corpo de Bombeiros/AcquaR1, enquanto o Grupo B contou com Paraíba 2, Pernambuco 1 e Rio Grande do Norte. O feminino foi disputado por Polo Nordeste e Nordeste Master.

Entre os homens, a final foi conquistada pela equipe Paraíba 1 por 7 a 4, que passou pelo Rio Grande do Norte na semifinal. Pernambuco 1 ficou com o vice-campeonato após avançar à decisão contra Pernambuco 2. Já o feminino foi definido com uma disputa de melhor de três jogos, com o Nordeste Master levando a melhor diante do Polo Nordeste.

Modalidade feminina fez parte do Open de Polo Aquático em João Pessoa. (Foto: Cristiano Santos / Paraíba World Beach Games)

Confira o mata-mata masculino do Open de Polo Aquático:

Semifinais

  • Paraíba 1 9 x 4 Rio Grande do Norte
  • Pernambuco 1 10 x 6 Pernambuco 2

Final

  • Paraíba 1 7 x 4 Pernambuco 1

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba

Você pode gostar também

Dois funcionários da Prefeitura de Areia são presos distribuindo cestas básicas

admin1

Vídeo comovente, despedida da esposa de Rodrigo Faro antes de partir para nova etapa

admin1

Ana Hickmann e Edu Guedes vivem romance, diz jornalista

admin1