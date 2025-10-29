Paraíba 1 e Nordeste Master conquistam títulos da 1ª edição do Open de Polo Aquático
A 1ª edição do Open de Polo Aquático em João Pessoa aconteceu nesse fim de semana, com as disputas sendo realizadas na plataforma do Aquarace, uma piscina flutuante de 25 m montada no mar do Bessa. Na modalidade masculina, a equipe Paraíba 1 sagrou-se campeã diante de Pernambuco 1. Já no feminino, o Nordeste Master ficou com o título.
A competição contou com oito equipes inscritas. No masculino, foram seis, divididas em duas chaves. O Grupo A teve Paraíba 1, Pernambuco 2 e Corpo de Bombeiros/AcquaR1, enquanto o Grupo B contou com Paraíba 2, Pernambuco 1 e Rio Grande do Norte. O feminino foi disputado por Polo Nordeste e Nordeste Master.
Entre os homens, a final foi conquistada pela equipe Paraíba 1 por 7 a 4, que passou pelo Rio Grande do Norte na semifinal. Pernambuco 1 ficou com o vice-campeonato após avançar à decisão contra Pernambuco 2. Já o feminino foi definido com uma disputa de melhor de três jogos, com o Nordeste Master levando a melhor diante do Polo Nordeste.
Confira o mata-mata masculino do Open de Polo Aquático:
Semifinais
- Paraíba 1 9 x 4 Rio Grande do Norte
- Pernambuco 1 10 x 6 Pernambuco 2
Final
- Paraíba 1 7 x 4 Pernambuco 1
Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba