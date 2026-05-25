Leo Bezerra abre Semana do Bebê e destaca compromisso e cuidado da Prefeitura com a primeira infância

O prefeito Leo Bezerra abriu, nesta sexta-feira (22), a Semana do Bebê em João Pessoa, que é uma das principais estratégias da Unicef voltadas à promoção dos direitos das crianças na primeira infância, abrangendo crianças de três meses a 6 anos de idade. Durante solenidade realizada no auditório do Sesc Centro, o gestor da Capital destacou que a Prefeitura irá promover, até o dia 29 deste mês, atividades para reforçar o cuidado com a primeira infância por meio de ações pedagógicas, sociais e de saúde.

A programação inclui entrega de kits de higiene para crianças, campanhas de vacinação em parceria com unidades de saúde, atividades realizadas pelos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e Programa Criança Feliz, além da entrega de enxovais para gestantes. As ações também dialogam com a Semana Mundial do Brincar, fortalecendo experiências lúdicas e educativas para os bebês e crianças. O tema deste ano destaca a importância da rotina, da organização dos espaços e da estabilidade emocional no desenvolvimento infantil.

“O acesso a esse apoio será irrestrito, incentivando as mães a procurarem os serviços municipais para garantir suporte, atenção e cuidado aos seus filhos. A administração não estabelece limites para auxiliar as crianças e está promovendo palestras destinadas não apenas às mães, mas também à equipe, visando aprimorar o conhecimento e a capacidade de atendimento à população”, afirmou o prefeito, que esteve acompanhado da primeira-dama Bruna Nóbrega e da deputada estadual Camila Toscano.

Atividades nas escolas – A abertura da Semana do Bebê contou com a participação de entidades parceiras como a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), além de profissionais da educação e professores que atuam na pré-escola. Todo o conhecimento produzido e compartilhado ao longo de toda a semana de atividades será convertido em orientações para atender às necessidades específicas dos alunos ao longo do ano, segundo destacou a secretária Municipal de Educação e Cultura (Sedec), América de Castro.

“Essa mobilização inicial representa um cuidado especial com essa faixa etária, que é atendida em nossos Centros de Educação Infantil. O evento de hoje é um momento de reflexão e avaliação para embasar todo o trabalho realizado durante a semana, visando a continuidade do cuidado com as crianças. Observamos um aumento significativo na demanda por atendimento na rede municipal, com um acréscimo de mais de 13 mil alunos no total, sendo quase 5 mil na educação infantil, que é um dos focos do Município”, enfatizou a secretária.

A diretora do Departamento de Educação Infantil, Sonaly Lima, frisou que a Rede Municipal de Ensino de João Pessoa conta com salas de referência para bebês, aliando arquitetura e pedagogia para favorecer o desenvolvimento. Ela ainda destacou que a rede conta com 102 unidades de Educação Infantil e atende quase 18 mil crianças na primeira infância, com idades entre 0 e 6 anos.

“Uma rede que conta com vários profissionais, destacam-se aproximadamente 800 professoras, além de auxiliares de sala, nutricionistas, que auxiliam na alimentação das crianças, e cuidadoras. Trata-se, portanto, de uma vasta rede de profissionais dedicados ao cuidado à educação infantil”, afirmou.

A Semana do Bebê em João Pessoa é fruto de um projeto de Lei do então vereador e hoje secretário de Desenvolvimento Urbano, Marmuthe Cavalcanti. Ele disse que essa política coloca João Pessoa como referência no cuidado com a primeira infância. “É um conjunto de ações voltadas à melhoria da qualidade de vida, não apenas das crianças, mas também das gestantes e dos futuros bebês, reconhecendo-os como sujeitos de direitos. A Prefeitura tem trabalhado para efetivar essa iniciativa, garantindo que nossas crianças e nosso Município recebam a atenção necessária”, destacou o secretário.

Jéssica Alencar, mãe de duas crianças matriculadas na Rede Municipal, destacou a Semana do Bebê como um cuidado essencial e que deve ser replicado ao longo do ano. “Hoje eu ganhei enxoval para minha filha e meu filho, mas sei que eles também estão recebendo muito carinho lá no CMEI. Isso é o mais importante, porque a gente trabalha e deixa os filhos com carinho nas mãos dos profissionais. Essa atividade mostra que eles estão bem preparados para cuidar dos nossos filhos”, celebrou.

PPAC – A Capital da Paraíba vem desenvolvendo também em prol das crianças o programa ‘João Pessoa no Mundo’, que faz parte de uma das ações da 8ª edição do ‘Programa Prefeitas e Prefeitos Amigos da Criança’ (PPAC), da Fundação Abrinq. A iniciativa investe no desenvolvimento intelectual das crianças e dos adolescentes que passam por um processo contínuo de aprendizagem.