Quem é Antônio Carlos Zago? Conheça o novo treinador do Botafogo-PB para Série C 2025

O Botafogo-PB já tem um substituto para João Burse, demitido na semana passada após a perda do título do Campeonato Paraibano para o Sousa em pleno Estádio Almeidão. Antônio Carlos Zago é o nome que vai encarar o projeto da Série C do Campeonato Brasileiro no Belo, com o objetivo de levar o clube à Série B.

Antônio Carlos Zago. Eduardo Deconto / ge

Algo que ele já conseguiu duas vezes. Zago foi o responsável por colocar o Fortaleza na Série B, com o acesso de 2017, após anos de fracasso do Leão do Pici na Terceirona. De lá para cá, o clube cearense atingiu novos patamares e hoje, por exemplo, disputa a Taça Libertadores da América. Outro acesso da C para a B foi com o Juventude, em 2016

Antônio Carlos Zago, o treinador

Renomado zagueiro, Zago encerrou a carreira como jogador em 2007, com a camisa do Santos. Natural de Presidente Prudente, interior de São Paulo, tem 55 anos. Iniciou a sua trajetória como técnico em 2009 no São Caetano. Passou por Palmeiras, Grêmio Barueri, Mogi Mirim, Vila Nova e Audax São Paulo no comando técnico, até que em 2012 voltou a ser auxiliar técnico, na Europa. Esteve nesse cargo na Roma, da Itália, e no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

Em 2015 voltou a ser treinador, novamente no Juventude, onde ficou até 2016. Passou na sequência por Internacional, Fortaleza, Juventude, Red Bull Brasil, Bragantino e Kashima Antlers, do Japão.

Iniciou a sua trajetória no futebol boliviano em 2021 no Bolívar, onde ficou até 2022, ano em que foi campeão nacional pelo clube. Em 2023 assumiu o Coritiba, mas no mesmo ano acertou com a Seleção Boliviana, onde ficou até 2024. Em 2025, assumiu o The Strongest, onde fez quatro partidas, vencendo apenas um jogo.

Antônio Carlos Zago, o jogador

A carreira de Antônio Carlos Zago como jogador foi ainda mais importante. Bom zagueiro, Zago começou a carreira no Ubiratan. No São Paulo, seu primeiro grande clube, foi campeão da Libertadores de 1992.

Antônio Carlos Zago e Roberto Carlos. Edu Garcia / Estadão Conteúdo

Em 1993 teve uma rápida passagem pelo Albacete, de onde foi para o famoso Palmeiras da Parlamat. Lá, foi bicampeão brasileiro 1993 e 1994. Em 1996 e 1997 jogou no Japão, pelo Kasiwa Reysol. Ainda em 1997, atuou pelo Corinthians.

De 1997 a 2002, jogou na Roma. Depois atuou por Besiktas, Santos, Juventude e encerrou a carreira em 2007 no Peixe. Jogou ainda duas Copas Américas, as de 1993 e 1999, sendo campeão em 1999.

