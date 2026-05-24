Saiba quem são os faccionados da Paraíba que iriam se beneficiar com alvarás falsificados

Presídio PB1 fica localizado em Jacarapé, em João Pessoa — Foto: G1/Arquivo. Jornal da Paraíba

Sete intregrantes de facções criminosas tentaram fugir da Penitenciária de Segurança Máxima Dr. Romeu Gonçalves de Abrantes, o PB1 e PB2, semana passada, usando alvarás de soltura falsos. O Jornal da Paraíba teve acesso aos depachos da juíza Andreia Arco Verde, que solicitou diligências ao Poder Judiciário e aos órgãos de Segurança Pública da Paraíba, após descobrir a fraude.

Alguns desses presos até chegaram a ser chamados para assinar a soltura, mas policiais penais desconfiaram e ao consultar a juíza e o juíz Carlos Neves, ambos da Vara de Execuções Penais, confirmaram que se tratava de uma fraude. O documentos estavam com a assinatura falsa dos magistrados.

Os alvarás falsos teriam sido recebidos, segundo investigação inicial, por meio de Malote Digital do Conselho Nacional de Justiça.

De acordo com documentos obtidos pelo Jornal da Paraíba, a partir investigações do Sistema Prisional, todos os presos, que seriam beneficiados com os alvarás falsificados, têm papel definido em organizações criminosas. De acordo com os investigadores a lista têm:

Jornal da Paraíba

CLODOBERTO DA SILVA, Betinho — Integrante da alta cúpula do Comando Vermelho na Paraíba e braço direito de Diego dos Santos, o “Baiola” e tem, segundo dados do TJ, uma condenação somada em 27 anos, 05 meses e 28 dias de reclusão.

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DIEGO ALEXANDRO DOS SANTOS RIBEIRO, Baiola — De acordo com informações do sistema penal é chefe do Comando Vermelho na Paraíba. Membro do conselho da facção no estado e homem de guerra, com quartel-general no Bairro do Rangel/Varjão. Tem intensificado conflitos em busca da hegemonia da facção em Bayeux e Santa Rita. Foi condenado a condenação somada em 19 anos de reclusão.

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JOÃO BATISTA DA SILVA, Junior Pitoco — Os investigadores dizem que ele é integrante da alta cúpula da Nova Okaida e principal conselheiro da facção. Domina vasto território na capital e no interior do estado, tendo como quartel-general reconhecido a Comunidade do Timbó, nos Bancários; teve condenação somada em 08 anos de reclusão.

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CÉLIO LUÍS MARINHO SOARES, Celio Guará — Segundo dados do sistema prisional é braço direito de Samuel Mariano, o “Samuka”, e número 2 da facção Bonde do Cangaço. Foi condenado a 19 anos de prisão.

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VINÍCIUS BARBOSA DE LIMA, Vini — Segundo a polícia, sicário do Comando Vermelho no Rio Grande do Norte, na cidade de Nísia Floresta. Veio à Paraíba para receber suporte da facção, que se encontra enfraquecida em Nísia Floresta e localidades vizinhas em razão da guerra travada contra o Sindicato do Crime do Rio Grande do Norte. Foi condenado a 12 anos, 09 meses e 12 dias de reclusão.

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FRANCINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA, Vaqueirinho — Atual número 1 da facção Nova Okaida, segundo dados do sistema prisional, conhecido como presidente da facção. Cabe a ele ditar os passos estratégicos da organização em todo o estado da Paraíba e tem condenação somada em 27 anos, 05 meses e 28 dias de reclusão.

Identificado como integrante de facção e que seria beneficiado com fraude em esquema na PB – Foto: Reprodução.

SAMUEL MARIANO DA SILVA, Samuka — De acordo com os investigadores, é chefe e fundador da facção Bonde do Cangaço, que atua principalmente na região do Conde, Alhandra, Mata Redonda, Pedras de Fogo, Pitimbu e Itambé/PE. Formou aliança com o Comando Vermelho para a guerra declarada contra a Nova Okaida e o PCC no estado. Ele tem condenação somada em 36 anos e 06 meses de reclusão.

Ainda não conseguimos contato com a defesa dos presos. Assim que tivermos, incluímos na reportagem.