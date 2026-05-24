Mirassol garante classificação antecipada para oitavas

O Mirassol fez história na noite desta terça-feira (19), pois, em sua primeira participação na Copa Libertadores da América, derrotou o Always Ready (Bolívia) pelo placar de 2 a 1 no estádio Tigo La Huerta, em Assunção (Paraguai), e garantiu a classificação antecipada para as oitavas de final da competição continental.

Graças ao triunfo alcançado fora de casa, o Leão chegou aos 12 pontos, na liderança do Grupo G da competição. Desta forma, o time comandado por Rafael Guanaes pode ser alcançado apenas por Lanús (Agentina) ou LDU (Equador), que se enfrentam na próxima quarta-feira (20), o que garante aos brasileiros um lugar na próxima fase.

O Mirassol abriu o placar logo aos 10 minutos do primeiro tempo, quando o Always Ready vacilou na saída da defesa e a bola foi lançada na ponta esquerda para Carlos Eduardo, que rolou, no meio da área, para Shaylon, que escorou para o fundo do gol defendido por Baroja.

Após o intervalo, aos 30 minutos, o meio-campista Maraude chegou a empatar, mas seis minutos depois o Leão contou com o faro de gol do atacante Nathan Fogaça para garantir a vitória e a classificação.

Flu se complica

Outra equipe brasileira a triunfar nesta terça na Libertadores foi o Fluminense. Jogando no estádio do Maracanã, o Tricolor das Laranjeiras bateu o Bolívar (Bolívia) por 2 a 1 pelo Grupo C da competição.

🇭🇺🏆 Vitória para manter o @FluminenseFC na briga por uma vaga nas Oitavas da CONMEBOL #Libertadores! pic.twitter.com/mWi2ItJBE5 — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 19, 2026

Porém, mesmo com este triunfo o time comandado pelo técnico argentino Luis Zubeldía permanece em situação complicada no torneio continental. Após os três pontos alcançados nesta terça, o Fluminense assumiu a terceira posição com os mesmos quatro pontos do Bolívar. Desta forma, o Tricolor não depende apenas de si para avançar para as oitavas, mas precisa vencer e também torcer por um tropeço dos bolivianos na última rodada.

Na partida disputada no Maracanã, o Flu abriu o placar aos cinco do primeiro tempo com o argentino Lucho Acosta. Mas o Bolívar igualou aos 23 com Melgar. O confronto ficou muito truncado e o time das Laranjeiras só conseguiu garantir a vitória aos 25 da etapa final com o centroavante John Kennedy.

Empate na Bombonera

O terceiro brasileiro a entrar em ação foi o Cruzeiro, que empatou com o Boca Juniors (Argentina) por 1 a 0 no estádio La Bombonera, em Buenos Aires (Argentina). O resultado deixou a Raposa na liderança do Grupo D com oito pontos. A vice-liderança é dos argentinos, que têm sete pontos.