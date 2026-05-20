Emlur executa serviços de conservação em diversos bairros nesta terça-feira

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) segue, nesta terça-feira (19), com equipes distribuídas em diversos pontos de João Pessoa realizando serviços de conversação em áreas urbanas. As ações contemplam capinação, roço, varrição e pintura de meio-fio em importantes vias e bairros da Capital. A operação diária também contempla coleta domiciliar e recolhimento de resíduos diversos.

O superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, ressalta que o trabalho é contínuo e reforça a importância da colaboração da população para manter a cidade limpa. “Os serviços da Emlur acontecem diariamente em toda João Pessoa, com equipes atuando em diferentes frentes para garantir mais qualidade de vida para a população. Mas é fundamental que cada cidadão faça sua parte, evitando descartar resíduos de forma irregular e acionando os canais corretos para solicitação de coleta”, informa Ricardo Veloso.

Os trabalhos de conservação estão sendo executados nos bairros Treze de Maio, Gadanha, Castelo Branco, Jaguaribe, Mangabeira, Cristo e Mumbaba. As equipes também atuam em corredores viários de grande circulação, como as avenidas Flávio Ribeiro Coutinho, Ayrton Senna, Sérgio Guerra, Avenida Tancredo Neves e ainda no Parque Parahyba IV.

Além dos serviços de conservação, a Emlur mantém ações permanentes em espaços públicos, como mercados e toda a Orla da Capital, garantindo mais limpeza, organização e bem-estar para moradores e turistas. A coleta de poda, entulhos e resíduos diversos também segue sendo realizada. Para solicitar o recolhimento, a população deve acionar o serviço por meio do aplicativo “João Pessoa na Palma da Mão”, disponível gratuitamente para celulares.

Coleta domiciliar – O cronograma segue de forma regular, para conferir o calendário programado para cada localidade, o cidadão deve acessar o link: Calendário de Coleta Domiciliar .