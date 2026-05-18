Semana inicia com 529 vagas de emprego ofertadas pelo Sine-JP



17/05/2026 |

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Quem está em busca de um emprego tem endereço certo para encontrar sua oportunidade no mercado de trabalho. O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP), que fica na Avenida João Suassuna, nº 49, no primeiro casarão da Villa Sanhauá, na Praça Antenor Navarro, no Varadouro, está com 529 vagas abertas a partir desta segunda-feira (18).

A função de pedreiro é a que mais tem vagas disponíveis no mercado. São 60. Para todas elas, as empresas estão exigindo experiência comprovada na carteira de trabalho. Tem, ainda, 12 vagas para auxiliar de pedreiro.

No setor de obras também tem 22 vagas para servente, 14 vagas para pintor e 10 para ajudante, além de uma vaga para encarregado e mais uma para mestre de obras.

E o Sine-JP ainda oferece vagas de emprego em muitos outros setores. São 35 para atendente de lanchonete, 30 para arrumador de prateleiras, 28 para operador de caixa, 22 para balconista, 20 para auxiliar de linha de produção e 15 para vendedor pracista, entre outras vagas.

Serviço – Mais informações sobre todas as vagas e os requisitos podem ser consultadas no Painel da Empregabilidade, disponível no site da Prefeitura de João Pessoa: www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/painel-da-empregabilidade, ou pelo telefone (83) 98654-8978. O Sine-JP funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.