Saúde abre Semana da Enfermagem 2026 com foco na ética, qualificação e fortalecimento do cuidado humanizado — Governo da Paraíba

A Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba (SES-PB), por meio da Gerência Executiva de Atenção Especializada (Geae), realizou, nessa terça-feira (12), a abertura da Semana da Enfermagem 2026. Com o tema “Técnica, Ética e Política: Pilares Inegociáveis do Cuidado de Enfermagem”, o evento tem como objetivo fortalecer a valorização da enfermagem, promover atualização científica e estimular reflexões sobre ética profissional, segurança do paciente, humanização da assistência e fortalecimento das políticas públicas de saúde.

A programação está sendo transmitida pelo canal oficial da SES-PB, ampliando o acesso de profissionais e estudantes de enfermagem de todas as regiões do estado, além de outros trabalhadores da saúde interessados na temática. Além de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, compõem o público-alvo gestores hospitalares, estudantes, docentes e profissionais da rede estadual de saúde. A iniciativa também conta com instituições parceiras, conselhos profissionais, entidades representativas da enfermagem, palestrantes e convidados.

De acordo com o técnico assistencial da Geae, João Rodrigues de Albuquerque, a Semana da Enfermagem representa um importante espaço de diálogo, atualização e reconhecimento da categoria. “A enfermagem está presente em todos os níveis da assistência e exerce um papel essencial no cuidado à população. Promover momentos como este é fundamental para fortalecer o conhecimento técnico-científico, discutir os desafios da profissão e valorizar os profissionais que atuam diariamente na linha de frente do Sistema Único de Saúde”, destacou.

A Semana da Enfermagem também reforça o compromisso da Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba com a valorização dos profissionais da área, por meio do incentivo permanente à qualificação, à educação continuada e à construção de ambientes de trabalho cada vez mais humanizados e seguros. A gestão estadual segue investindo em ações de capacitação e fortalecimento das equipes de enfermagem, reconhecendo a importância desses profissionais para a oferta de uma assistência ética, resolutiva e de qualidade à população paraibana.