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Apartamento pega fogo no Jardim Oceania, em João Pessoa; ventilador pode ter causado incêndio

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Incêndio em apartamento no Jardim Oceania.. Foto: Reprodução/TV Cabo Branco

Um apartamento pegou fogo na manhã desta quarta-feira (13), em João Pessoa. A suspeita é de que o incêndio tenha começado após um curto-circuito em um ventilador, segundo o Corpo de Bombeiros.

Todos os moradores foram retirados em segurança.

O motivo da suspeita é que o fogo começou em um dos quartos, e um morador relatou que esqueceu um ventilador ligado.

Os bombeiros informaram que visualizaram faíscas saindo do ventilador.

Apesar dos indícios, uma perícia ainda será realizada no local para confirmar a causa exata do incêndio.

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