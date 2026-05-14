Programa ‘Construindo Inclusão’ é apresentado no Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social

Representando a Prefeitura de João Pessoa, a secretária municipal de Habitação Social (Semhab), Socorro Gadelha, apresentou, nesta quarta-feira (13), o Programa ‘Construindo Inclusão’, durante a primeira palestra realizada, após a abertura do 73º Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social, em Recife. O evento, promovido pela Associação Brasileira de Cohabs (ABC) e pelo Fórum Nacional de Secretarias de Habitação e Desenvolvimento Urbano (FNSHDU), debate este ano o tema “O Futuro da Habitação no Brasil – pontes para a dignidade”.

O ‘Construindo Inclusão’, desenvolvido pela Semhab, garantiu à Prefeitura da Capital mais um prêmio “Selo de Mérito”, o sétimo conquistado em quatro anos, premiação considerada o mais importante reconhecimento nacional voltado a programas habitacionais de interesse social executados por estados e municípios. A entrega oficial da premiação ocorrerá durante o encerramento do Fórum, nesta sexta-feira (15).

De acordo com a secretária de Habitação Social, Socorro Gadelha, o Programa ‘Construindo Inclusão’ vai além da construção e reforma de moradias, priorizando também ações voltadas à inclusão social e à melhoria da qualidade de vida das famílias beneficiadas. “O programa habitacional da Prefeitura não se resume a obras de pedra e cal, tem como objetivo reduzir o déficit de moradias de forma quantitativa e qualitativa, mas também é focado em um trabalho social voltado para as pessoas através das famílias beneficiadas, oferecendo oportunidades para uma qualidade de vida e um futuro melhor”, enfatizou.

Durante a apresentação no Fórum, a secretária destacou que todos os projetos habitacionais desenvolvidos pela Prefeitura de João Pessoa incluem iniciativas como o programa ‘Cuidar do Lar’, voltado para famílias que vivem em moradias precárias, além da Regularização Fundiária, que garante a entrega de escrituras a famílias de baixa renda.

Ela também ressaltou o Projeto ‘Eu Existo’, destinado ao apoio de mães de crianças com comorbidades; o Projeto ‘Davi’, de musicalização infantil em parceria com o Exército Brasileiro; e o ‘Arte e Cultura Florescer’, que utiliza o teatro como ferramenta de inclusão social, além da promoção de cursos de qualificação e capacitação profissional para gerar emprego e renda.

Participando do Fórum, o secretário executivo de Habitação, Beto Pirulito, afirmou que a conquista do prêmio “Selo de Mérito” pela sétima vez em quatro anos seguidos é motivo de orgulho, principalmente pela proposta do programa habitacional ser instrumento de inclusão social.

Ele destacou que a premiação é o reconhecimento ao trabalho da Prefeitura no setor habitacional. “O acompanhamento social das famílias ocorre desde o processo de seleção até o período pós-ocupação dos residenciais, com ações de integração e fortalecimento comunitário. A proposta da gestão do prefeito Leo Bezerra é executar um programa habitacional inclusivo e participativo. Proposta de uma gestão comprometida em combater o déficit habitacional, fazendo um trabalho de inclusão social com a integração entre os moradores dos residenciais”, reforçou.

Sobre o Fórum – O 73º Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social segue até sexta-feira, no Auditório Cais do Sertão, em Recife, reunindo representantes de diversos estados e municípios para discutir políticas públicas e soluções voltadas à habitação e inclusão social no Brasil.